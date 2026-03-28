Кими Антонелли победил в квалификации на Сузуке

Субботний день в Сузуке встретил участников Формулы-1 ясной сухой погодой. Температура воздуха составила +17°C, а прогрев асфальта достиг отметки в +32°C. Именно на этой японской трассе квалификация традиционно приобретает особое значение, ведь обгонять здесь крайне сложно, а значит, позиция на стартовой решетке часто предопределяет исход гонки. За последние десять Гран При в Сузуке семь раз лидировал и побеждал обладатель поула, а последние четыре сезона на вершине квалификации был Макс Ферстаппен.
Однако после изменения регламента привычные расстановки изменились, и в этот уик-энд Ферстаппен оказался вне борьбы за первую стартовую позицию. Лидером пятничных заездов стал Оскар Пиастри из McLaren, а утром в субботу лучший результат показал Кими Антонелли, выступающий за Mercedes. Помимо этого, многие специалисты ожидали, что новый регламент облегчит обгоны, однако делать выводы об этом они смогут только после воскресной гонки. В квалификации же разгоралась напряженная борьба за выгодные позиции.
Перед началом уик-энда по предложению команд, FIA внесла коррективы в регламент квалификации специально для трассы в Сузуке. В условиях столь малого количества зон мощного торможения стало сложнее накапливать энергию, поэтому ее лимит на круг был снижен с 9 до 8 МДж. На практике это ограничило режим "суперклиппинга" примерно четырьмя секундами, что несколько уменьшило скорость на прямых, но почти не сказалось на атакующем потенциале пилотов: они продолжали ехать в максимальном темпе.
В этот раз компания Pirelli предоставила на гонку самые жесткие комплекты резины. Впервые в сезоне командам были выданы шины C1, C2 и C3 в качестве Hard, Medium и Soft соответственно.
Первая сессия квалификации прошла на комплекте Soft, который использовали абсолютно все пилоты. Участники квалификации стабильно демонстрировали серии из двух быстрых кругов подряд, чередуя их с более медленными. В первой попытке Кими Антонелли показал лучший результат – круг за 1:30.035. Его напарник Джордж Расселл оказался менее доволен поведением болида, уступив сразу семь десятых.
Во второй попытке Джордж Расселл смог улучшить свое время, однако Шарль Леклер первым вышел в лидеры, записав на табло 1:29.915. Гонку на этом этапе покинули Элбон, Берман, Перес, Боттас, Алонсо и Стролл – им не удалось пройти дальше.
Во второй сессии вновь были задействованы шины Soft. Первыми на трассу выехали гонщики Mercedes: Антонелли вновь отметился лучшим временем – 1:29.774, но практически сразу Пиастри из McLaren проехал еще быстрее – 1:29.451.
В финальной попытке Чарльз Леклер возглавил сессию с результатом 1:29.303, однако Кими Антонелли нарастил темп к завершению круга и опередил соперника на две десятых, записав на табло 1:29.048.
Не смогли пройти в финальную часть квалификации такие гонщики, как Макс Ферстаппен, Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг, Лиам Лоусон, Франко Колапинто и Карлос Сайнс.
Финальная сессия началась с ошеломительного круга Кими Антонелли, который, первым завершив попытку, установил новый ориентир уик-энда – 1:28.778. Этот результат оказался недосягаемым для остальных участников. Арвид Линдблад попытался атаковать, но выехал за пределы трассы, и его круг был аннулирован.
В заключительной фазе квалификации положение в верхней части таблицы осталось неизменным – только Бортолето, Гасли и Леклер смогли немного улучшить свои результаты, но не догнали лидера.
Таким образом, Кими Антонелли одержал победу в квалификации на трассе в Сузуке, завоевав второй поул в карьере и второй подряд в этом сезоне.
Джордж Расселл финишировал вторым, уступив партнеру по команде три десятых секунды. Впереди зрителей ждет интересная стартовая решетка: в третий раз в нынешнем сезоне весь первый ряд занимают пилоты Mercedes – этот успех стал 85-м в командной истории. Вторую линию займут Оскар Пиастри и Шарль Леклер, а с третьей стартуют Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|3
|1:30.035
|3
|1
|1:29.048
|6
|1
|1:28.778
|6
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|2
|1:29.967
|6
|5
|1:29.686
|9
|2
|1:29.076
|6
|3. О.Пиастри
|McLaren
|4
|1:30.200
|8
|3
|1:29.451
|6
|3
|1:29.132
|6
|4. Ш.Леклер
|Ferrari
|1
|1:29.915
|6
|2
|1:29.303
|6
|4
|1:29.405
|6
|5. Л.Норрис
|McLaren
|8
|1:30.401
|8
|6
|1:29.785
|6
|5
|1:29.409
|6
|6. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|5
|1:30.309
|6
|4
|1:29.589
|8
|6
|1:29.567
|6
|7. П.Гасли
|Alpine
|10
|1:30.584
|6
|7
|1:29.874
|6
|7
|1:29.691
|6
|8. А.Хаджар
|Red Bull
|12
|1:30.662
|6
|9
|1:30.104
|6
|8
|1:29.978
|5
|9. Г.Бортолето
|Audi
|7
|1:30.359
|8
|8
|1:29.990
|6
|9
|1:30.274
|6
|10. А.Линдблад
|Racing Bulls
|13
|1:30.781
|9
|10
|1:30.109
|6
|10
|1:30.319
|6
|11. М.Ферстаппен
|Red Bull
|9
|1:30.519
|6
|11
|1:30.262
|6
|12. Э.Окон
|Haas
|14
|1:30.915
|9
|12
|1:30.309
|6
|13. Н.Хюлкенберг
|Audi
|6
|1:30.358
|8
|13
|1:30.387
|6
|14. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|11
|1:30.657
|9
|14
|1:30.495
|6
|15. Ф.Колапинто
|Alpine
|16
|1:30.931
|6
|15
|1:30.627
|6
|16. К.Сайнс
|Williams
|15
|1:30.927
|9
|16
|1:31.033
|6
|17. А.Элбон
|Williams
|17
|1:31.088
|9
|18. О.Берман
|Haas
|18
|1:31.090
|9
|19. С.Перес
|Cadillac
|19
|1:32.206
|6
|20. В.Боттас
|Cadillac
|20
|1:32.330
|9
|21. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|21
|1:32.646
|9
|22. Л.Стролл
|Aston Martin
|22
|1:32.920
|9