Кими Антонелли победил в квалификации на Сузуке

Субботний день в Сузуке встретил участников Формулы-1 ясной сухой погодой. Температура воздуха составила +17°C, а прогрев асфальта достиг отметки в +32°C. Именно на этой японской трассе квалификация традиционно приобретает особое значение, ведь обгонять здесь крайне сложно, а значит, позиция на стартовой решетке часто предопределяет исход гонки. За последние десять Гран При в Сузуке семь раз лидировал и побеждал обладатель поула, а последние четыре сезона на вершине квалификации был Макс Ферстаппен.

Однако после изменения регламента привычные расстановки изменились, и в этот уик-энд Ферстаппен оказался вне борьбы за первую стартовую позицию. Лидером пятничных заездов стал Оскар Пиастри из McLaren, а утром в субботу лучший результат показал Кими Антонелли, выступающий за Mercedes. Помимо этого, многие специалисты ожидали, что новый регламент облегчит обгоны, однако делать выводы об этом они смогут только после воскресной гонки. В квалификации же разгоралась напряженная борьба за выгодные позиции.

Перед началом уик-энда по предложению команд, FIA внесла коррективы в регламент квалификации специально для трассы в Сузуке. В условиях столь малого количества зон мощного торможения стало сложнее накапливать энергию, поэтому ее лимит на круг был снижен с 9 до 8 МДж. На практике это ограничило режим "суперклиппинга" примерно четырьмя секундами, что несколько уменьшило скорость на прямых, но почти не сказалось на атакующем потенциале пилотов: они продолжали ехать в максимальном темпе.

В этот раз компания Pirelli предоставила на гонку самые жесткие комплекты резины. Впервые в сезоне командам были выданы шины C1, C2 и C3 в качестве Hard, Medium и Soft соответственно.

Первая сессия квалификации прошла на комплекте Soft, который использовали абсолютно все пилоты. Участники квалификации стабильно демонстрировали серии из двух быстрых кругов подряд, чередуя их с более медленными. В первой попытке Кими Антонелли показал лучший результат – круг за 1:30.035. Его напарник Джордж Расселл оказался менее доволен поведением болида, уступив сразу семь десятых.



Фото: F1news.ru

Во второй попытке Джордж Расселл смог улучшить свое время, однако Шарль Леклер первым вышел в лидеры, записав на табло 1:29.915. Гонку на этом этапе покинули Элбон, Берман, Перес, Боттас, Алонсо и Стролл – им не удалось пройти дальше.

Во второй сессии вновь были задействованы шины Soft. Первыми на трассу выехали гонщики Mercedes: Антонелли вновь отметился лучшим временем – 1:29.774, но практически сразу Пиастри из McLaren проехал еще быстрее – 1:29.451.

В финальной попытке Чарльз Леклер возглавил сессию с результатом 1:29.303, однако Кими Антонелли нарастил темп к завершению круга и опередил соперника на две десятых, записав на табло 1:29.048.



Фото: F1news.ru

Не смогли пройти в финальную часть квалификации такие гонщики, как Макс Ферстаппен, Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг, Лиам Лоусон, Франко Колапинто и Карлос Сайнс.

Финальная сессия началась с ошеломительного круга Кими Антонелли, который, первым завершив попытку, установил новый ориентир уик-энда – 1:28.778. Этот результат оказался недосягаемым для остальных участников. Арвид Линдблад попытался атаковать, но выехал за пределы трассы, и его круг был аннулирован.

В заключительной фазе квалификации положение в верхней части таблицы осталось неизменным – только Бортолето, Гасли и Леклер смогли немного улучшить свои результаты, но не догнали лидера.



Фото: F1news.ru

Таким образом, Кими Антонелли одержал победу в квалификации на трассе в Сузуке, завоевав второй поул в карьере и второй подряд в этом сезоне.

Джордж Расселл финишировал вторым, уступив партнеру по команде три десятых секунды. Впереди зрителей ждет интересная стартовая решетка: в третий раз в нынешнем сезоне весь первый ряд занимают пилоты Mercedes – этот успех стал 85-м в командной истории. Вторую линию займут Оскар Пиастри и Шарль Леклер, а с третьей стартуют Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.

Результаты квалификации