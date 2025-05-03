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Кими Антонелли: "Квалификация была тяжелой, но я рад выигрышу"

Квалификация к спринту в Майами: Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории F1. Результаты и особенности сессий в статье.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.05.2025, 00:44·3 мин
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Фото: F1news.ru

В Майами в сезоне 2025 года прошел этап с субботним спринтом. После тренировки лучшим оказался Оскар Пиастри, а затем гонщики провели квалификацию к спринту. Pirelli привезли шины на ступень мягче, чем год назад – С3, С4 и C5. Температура асфальта изменилась и повлияла на работу шин.

В первой сессии лучшее время показал Расселл. Ферстаппен, Норрис и Антонелли также показали хорошие результаты. Хаджара и Бортолето столкнулись с проблемами и выбыли.

Во второй сессии лучшее время установил Норрис. Сайнс и Гасли испортили круг, не попав в финал. В финале все выехали на Soft. Расселл установил новый абсолютный рекорд трассы.

Фото: F1news.ru

Дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1. На старте спринта он разделит первый ряд с Оскаром Пиастри. На втором ряду будут Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.

В итоге квалификации к спринту лучшее время показал Кими Антонелли. Под ним расположились Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Следующие гонщики также продемонстрировали отличные результаты.

Результаты квалификации к спринту

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. К.АнтонеллиMercedes21:27.858641:27.384611:26.4823
2. О.ПиастриMcLaren61:27.951631:27.354321:26.5273
3. Л.НоррисMcLaren41:27.890511:27.109631:26.5823
4. М.ФерстаппенRed Bull71:27.953421:27.245641:26.7376
5. Д.РасселлMercedes11:27.688671:27.666651:26.7913
6. Ш.ЛеклерFerrari101:28.325751:27.467661:26.8083
7. Л.ХэмилтонFerrari81:28.231661:27.546671:27.0303
8. А.ЭлбонWilliams31:27.859681:27.697681:27.1933
9. А.ХаджарRacing Bulls121:28.3946101:27.773391:27.5433
10. Ф.АлонсоAston Martin131:28.455691:27.7664101:27.7903
11. Н.ХюлкенбергSauber141:28.5426111:27.8503
12. Э.ОконHaas91:28.3036121:28.0703
13. П.ГаслиAlpine111:28.3456131:28.1673
14. Л.ЛоусонRacing Bulls151:28.9145141:28.3753
15. К.СайнсWilliams51:27.8996152
16. Л.СтроллAston Martin161:29.0286
17. Д.ДуэнAlpine171:29.1715
18. Ю.ЦунодаRed Bull181:29.2465
19. Г.БортолетоSauber191:29.3126
20. О.БерманHaas201:29.8255
Фото: F1news.ru

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