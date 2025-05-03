Кими Антонелли: "Квалификация была тяжелой, но я рад выигрышу"

В Майами в сезоне 2025 года прошел этап с субботним спринтом. После тренировки лучшим оказался Оскар Пиастри, а затем гонщики провели квалификацию к спринту. Pirelli привезли шины на ступень мягче, чем год назад – С3, С4 и C5. Температура асфальта изменилась и повлияла на работу шин.
В первой сессии лучшее время показал Расселл. Ферстаппен, Норрис и Антонелли также показали хорошие результаты. Хаджара и Бортолето столкнулись с проблемами и выбыли.
Во второй сессии лучшее время установил Норрис. Сайнс и Гасли испортили круг, не попав в финал. В финале все выехали на Soft. Расселл установил новый абсолютный рекорд трассы.
Дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1. На старте спринта он разделит первый ряд с Оскаром Пиастри. На втором ряду будут Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.
В итоге квалификации к спринту лучшее время показал Кими Антонелли. Под ним расположились Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Следующие гонщики также продемонстрировали отличные результаты.
Результаты квалификации к спринту
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|2
|1:27.858
|6
|4
|1:27.384
|6
|1
|1:26.482
|3
|2. О.Пиастри
|McLaren
|6
|1:27.951
|6
|3
|1:27.354
|3
|2
|1:26.527
|3
|3. Л.Норрис
|McLaren
|4
|1:27.890
|5
|1
|1:27.109
|6
|3
|1:26.582
|3
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|7
|1:27.953
|4
|2
|1:27.245
|6
|4
|1:26.737
|6
|5. Д.Расселл
|Mercedes
|1
|1:27.688
|6
|7
|1:27.666
|6
|5
|1:26.791
|3
|6. Ш.Леклер
|Ferrari
|10
|1:28.325
|7
|5
|1:27.467
|6
|6
|1:26.808
|3
|7. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|8
|1:28.231
|6
|6
|1:27.546
|6
|7
|1:27.030
|3
|8. А.Элбон
|Williams
|3
|1:27.859
|6
|8
|1:27.697
|6
|8
|1:27.193
|3
|9. А.Хаджар
|Racing Bulls
|12
|1:28.394
|6
|10
|1:27.773
|3
|9
|1:27.543
|3
|10. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|13
|1:28.455
|6
|9
|1:27.766
|4
|10
|1:27.790
|3
|11. Н.Хюлкенберг
|Sauber
|14
|1:28.542
|6
|11
|1:27.850
|3
|12. Э.Окон
|Haas
|9
|1:28.303
|6
|12
|1:28.070
|3
|13. П.Гасли
|Alpine
|11
|1:28.345
|6
|13
|1:28.167
|3
|14. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|15
|1:28.914
|5
|14
|1:28.375
|3
|15. К.Сайнс
|Williams
|5
|1:27.899
|6
|15
|–
|2
|16. Л.Стролл
|Aston Martin
|16
|1:29.028
|6
|17. Д.Дуэн
|Alpine
|17
|1:29.171
|5
|18. Ю.Цунода
|Red Bull
|18
|1:29.246
|5
|19. Г.Бортолето
|Sauber
|19
|1:29.312
|6
|20. О.Берман
|Haas
|20
|1:29.825
|5