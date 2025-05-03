Кими Антонелли: "Квалификация была тяжелой, но я рад выигрышу"

В Майами в сезоне 2025 года прошел этап с субботним спринтом. После тренировки лучшим оказался Оскар Пиастри, а затем гонщики провели квалификацию к спринту. Pirelli привезли шины на ступень мягче, чем год назад – С3, С4 и C5. Температура асфальта изменилась и повлияла на работу шин.

В первой сессии лучшее время показал Расселл. Ферстаппен, Норрис и Антонелли также показали хорошие результаты. Хаджара и Бортолето столкнулись с проблемами и выбыли.

Во второй сессии лучшее время установил Норрис. Сайнс и Гасли испортили круг, не попав в финал. В финале все выехали на Soft. Расселл установил новый абсолютный рекорд трассы.

Фото: F1news.ru

Дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1. На старте спринта он разделит первый ряд с Оскаром Пиастри. На втором ряду будут Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.

В итоге квалификации к спринту лучшее время показал Кими Антонелли. Под ним расположились Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Следующие гонщики также продемонстрировали отличные результаты.

Результаты квалификации к спринту

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. К.Антонелли Mercedes 2 1:27.858 6 4 1:27.384 6 1 1:26.482 3 2. О.Пиастри McLaren 6 1:27.951 6 3 1:27.354 3 2 1:26.527 3 3. Л.Норрис McLaren 4 1:27.890 5 1 1:27.109 6 3 1:26.582 3 4. М.Ферстаппен Red Bull 7 1:27.953 4 2 1:27.245 6 4 1:26.737 6 5. Д.Расселл Mercedes 1 1:27.688 6 7 1:27.666 6 5 1:26.791 3 6. Ш.Леклер Ferrari 10 1:28.325 7 5 1:27.467 6 6 1:26.808 3 7. Л.Хэмилтон Ferrari 8 1:28.231 6 6 1:27.546 6 7 1:27.030 3 8. А.Элбон Williams 3 1:27.859 6 8 1:27.697 6 8 1:27.193 3 9. А.Хаджар Racing Bulls 12 1:28.394 6 10 1:27.773 3 9 1:27.543 3 10. Ф.Алонсо Aston Martin 13 1:28.455 6 9 1:27.766 4 10 1:27.790 3 11. Н.Хюлкенберг Sauber 14 1:28.542 6 11 1:27.850 3 12. Э.Окон Haas 9 1:28.303 6 12 1:28.070 3 13. П.Гасли Alpine 11 1:28.345 6 13 1:28.167 3 14. Л.Лоусон Racing Bulls 15 1:28.914 5 14 1:28.375 3 15. К.Сайнс Williams 5 1:27.899 6 15 – 2 16. Л.Стролл Aston Martin 16 1:29.028 6 17. Д.Дуэн Alpine 17 1:29.171 5 18. Ю.Цунода Red Bull 18 1:29.246 5 19. Г.Бортолето Sauber 19 1:29.312 6 20. О.Берман Haas 20 1:29.825 5