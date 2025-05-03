Кими Антонелли: Как-то всё удачно сложилось!

Вчера в Майами прошли квалификации к спринтовой гонке, где 18-летний гонщик из команды Mercedes по имени Кими Антонелли смог удивить всех посетителей, одержав победу и установив новый рекорд трассы.

В интервью Кими поделился своими мыслями: «Накануне квалификации я чувствовал себя уверенно за рулём, поэтому моя уверенность только росла. В заключительной попытке я смог продемонстрировать отличный круг, всё слаженно складывалось, и я рад, что смог выиграть свой первый pole position».

«Я рад возможности стартовать завтра из первого ряда и уже жду этого момента. Очень интересно, как мы выступим в спринте в субботу, а также в главной гонке уик-энда», - добавил гонщик.

История будет продолжена...