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Кими Антонелли: Как-то всё удачно сложилось!

Молодой гонщик Mercedes Кими Антонелли поразил всех в Майами, выиграв квалификацию и установив рекорд круга. Уверенный и амбициозный, он готов к новым вызовам на треке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 00:56·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Майами прошли квалификации к спринтовой гонке, где 18-летний гонщик из команды Mercedes по имени Кими Антонелли смог удивить всех посетителей, одержав победу и установив новый рекорд трассы.

В интервью Кими поделился своими мыслями: «Накануне квалификации я чувствовал себя уверенно за рулём, поэтому моя уверенность только росла. В заключительной попытке я смог продемонстрировать отличный круг, всё слаженно складывалось, и я рад, что смог выиграть свой первый pole position».

«Я рад возможности стартовать завтра из первого ряда и уже жду этого момента. Очень интересно, как мы выступим в спринте в субботу, а также в главной гонке уик-энда», - добавил гонщик.

История будет продолжена...

Источник

Андреа Кими Антонелли (43)Mercedes (292)

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