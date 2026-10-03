Кими Антонелли: «Всё могло закончиться гораздо хуже»

Гонщики Mercedes завершили квалификацию Гран При Бахрейна на четвёртой и восьмой позициях, не оправдав ожиданий команды. Кими Антонелли и Джордж Расселл получили по одной позиции ещё до старта из-за штрафа Айзека Хаджара. Оба пилота отметили, что по сравнению с тренировками не смогли прибавить так же, как их соперники.

Кими Антонелли (4-й): «Жаль, что я ошибся в первой сессии, но в целом, при чистой квалификации и без нарушения границ трассы, я мог бы претендовать на второе или третье место. В финале у меня остался только один новый комплект Soft, и в таких условиях никогда не бывает просто, тем более в ситуации, когда трасса остывает.

Сегодня Макс Ферстаппен проделал невероятную работу и был очень быстр. В Ferrari тоже серьёзно прибавили по сравнению с третьей тренировкой. Учитывая всё это, нужно быть довольным результатом, поскольку всё могло закончиться гораздо хуже.

Думаю, гонка будет интересной. При этом у Макса, судя по всему, небольшое преимущество в темпе, и Ferrari тоже выглядит очень сильно, так что борьба будет плотной. Завтра предстоит внимательно следить за температурой и состоянием шин, чтобы добраться до финиша и добиться максимально возможного результата.

Постараемся побороться за победу, если будет такая возможность. Если придётся довольствоваться вторым или третьим местом, тоже сделаем для этого всё возможное».

Джордж Расселл (8-й): «В первой тренировке мы выглядели неплохо, но с тех пор практически не смогли прибавить. На этой трассе очень высокая нагрузка на шины, асфальт довольно сильно разрушен и очень абразивный, и плюс ко всему невероятно жарко. Шины буквально страдают, и по какой-то причине на нас это влияет гораздо сильнее, чем на соперников.

Надеюсь, мы сможем побороться за подиум. Макс и Red Bull сейчас, вероятно, недосягаемы, но завтра многое будет зависеть от работы с шинами. Судя по всему, все три состава можно использовать в гонке.

Вы видели, что гонщики Ferrari и Макс сохранили по комплекту новых мягких шин, поэтому, вероятно, они планируют использовать их на каком-то отрезке. Скорее всего, кто-то поедет и на составе Hard, так что завтра будет достаточно различных вариантов стратегии».