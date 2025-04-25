Помощь Боттаса - невероятно ценный вклад, - говорит Кими Антонелли.

В 2025 году Валттери Боттас вернулся в команду Mercedes в качестве третьего гонщика. Его задачей стало передать свой богатый опыт 18-летнему пилоту Кими Антонелли, который дебютировал в Формуле 1 в текущем сезоне. Молодой итальянец поделился, насколько важна помощь со стороны Боттаса.

Кими Антонелли заявил: «Я всегда готов выслушать советы и не отказываюсь от них. Я только начинающий гонщик в мире Формулы 1 и есть масса вещей, которые мне предстоит выучить. У Валттери огромный опыт, поэтому я вижу в этом только выгоду и не вижу причин не следовать его советам».

«Я постоянно стараюсь усваивать и применять на трассе все, что мне демонстрирует Валттери. Его поддержка для меня бесценна».

Пилот привел конкретный пример: «Во время гонки в Сузуке у меня возникли серьезные проблемы с прогревом шин. Боттас дал мне ценный совет по оптимальной стратегии выезда из боксов для наилучшего прогрева покрышек и максимальной подготовки к быстрому кругу. Важность заключается не только в мастерстве за рулём, но и в тончайших деталях, которые могут иметь решающее значение на трассе».