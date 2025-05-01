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Кими Антонелли: Наша сила особенно проявляется в квалификации

Кими Антонелли ждет интересного уик-энда в Майами, где надеется побороться за стартовые позиции на трассе и высокие результаты в гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.05.2025, 23:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом заездов в Майами гонщик Кими Антонелли отметил, что впервые здесь, но город ему пришелся по вкусу. Спортсмен из команды Mercedes надеется на отличную скорость машины, чтобы бороться за место в первых рядах старта.

«Думаю, уик-энд обещает быть захватывающим. Я впервые в Майами – и на трассе, и в городе, мне здесь нравится», - поделился Антонелли.

«В этом сезоне мы демонстрируем стабильность и показываем отличные результаты в квалификациях – у нас хороший темп, который позволяет бороться за передовые позиции. Надеюсь, что в Майами все будет так же хорошо», - добавил гонщик.

Относительно предстоящей гонки, Антонелли сказал: «Что касается самой гонки, затрудняюсь предположить, чего ждать. В предыдущем этапе в Джидде у меня и у Джорджа Расселла возникли проблемы с выдержкой на длинной дистанции. Тем не менее, мы выглядели неплохо, и деградация покрышек была разумной, поэтому я уверен, что мы сможем побороться».

«Надеюсь, что в квалификации мы снова продемонстрируем высокие результаты. Если нам удастся стартовать из первых рядов, у нас будет шанс бороться за лидирующие позиции», - заключил Антонелли.

Источник

Андреа Кими Антонелли (42)Mercedes (291)

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