Кими Антонелли возглавил третий день тестовых заездов

В Бахрейне завершился третий день тестов команд Формулы-1, проходивших при ясной и сухой погоде. Температура воздуха в течение дня колебалась от +26 до +31 градусов Цельсия, а температура трассы достигала +41 градуса.

На фоне значительных изменений в техническом регламенте, главным приоритетом для участников стала общая дистанция, пройденная на трассе. Новые болиды, обновлённые силовые установки и свежий подход к рекуперации энергии создавали множество вопросов и вызовов для инженеров и гонщиков.

Несмотря на то, что ни одна из команд не избежала технических трудностей, большинство коллективов смогли провести имитации гонки и заложить основу для дальнейшей подготовки к сезону. К финалу третьего дня пилоты улучшили свои времена на круге, однако акцент на скорости пока не делался — основные обновления ожидаются уже на следующей неделе, когда появится возможность для первых предварительных выводов.



Фото: F1news.ru

Тестовый день отметился двумя остановками сессии из-за красных флагов. В первой половине дня Валттери Боттас был вынужден остановить свой автомобиль из-за проблем с системой охлаждения, однако спустя два часа вновь выехал на трассу. В самом конце сессии болид Ferrari, за рулём которого находился Льюис Хэмилтон, потерял мощность на прямой. Причина оказалась стандартной для тестов — команда занималась калибровкой топливной системы, вследствие чего топливо попросту закончилось.

С точки зрения пройденной дистанции третий день стал одним из самых результативных: сразу четыре гонщика преодолели отметку в сто кругов. Наибольшее количество кругов удалось проехать Оскару Пиастри — он преодолел 153 круга. Лучшее время на круге показал Кими Антонелли, однако из-за технических проблем, возникших ранее, по суммарному километражу за три дня он оказался среди аутсайдеров — менее сотни кругов.

По завершении сессии, когда гонщики выполняли тренировочные старты на прямой, Франко Колапинто столкнулся с неожиданной проблемой: его автомобиль несколько раз дёрнулся и вылетел на траву. Обошлось без повреждений, однако болид Alpine был остановлен в зоне безопасности и впоследствии эвакуирован.

На этой неделе тестовые заезды завершены. Следующий этап подготовки продолжится уже через несколько дней — команды вновь выйдут на трассу на три дня, с среды по пятницу.

Результаты третьего дня тестов: