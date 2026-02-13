Главная Новости Зимние тесты 2026 Кими Антонелли возглавил третий день тестовых заездов
Новости

Кими Антонелли возглавил третий день тестовых заездов

Тесты Формулы 1 в Бахрейне завершились: Антонелли показал лучшее время, Пиастри проехал наибольшее количество кругов, команды готовят новинки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.02.2026, 19:22·3 мин
single
Фото: F1news.ru

В Бахрейне завершился третий день тестов команд Формулы-1, проходивших при ясной и сухой погоде. Температура воздуха в течение дня колебалась от +26 до +31 градусов Цельсия, а температура трассы достигала +41 градуса.

На фоне значительных изменений в техническом регламенте, главным приоритетом для участников стала общая дистанция, пройденная на трассе. Новые болиды, обновлённые силовые установки и свежий подход к рекуперации энергии создавали множество вопросов и вызовов для инженеров и гонщиков.

Несмотря на то, что ни одна из команд не избежала технических трудностей, большинство коллективов смогли провести имитации гонки и заложить основу для дальнейшей подготовки к сезону. К финалу третьего дня пилоты улучшили свои времена на круге, однако акцент на скорости пока не делался — основные обновления ожидаются уже на следующей неделе, когда появится возможность для первых предварительных выводов.


Фото: F1news.ru

Тестовый день отметился двумя остановками сессии из-за красных флагов. В первой половине дня Валттери Боттас был вынужден остановить свой автомобиль из-за проблем с системой охлаждения, однако спустя два часа вновь выехал на трассу. В самом конце сессии болид Ferrari, за рулём которого находился Льюис Хэмилтон, потерял мощность на прямой. Причина оказалась стандартной для тестов — команда занималась калибровкой топливной системы, вследствие чего топливо попросту закончилось.

С точки зрения пройденной дистанции третий день стал одним из самых результативных: сразу четыре гонщика преодолели отметку в сто кругов. Наибольшее количество кругов удалось проехать Оскару Пиастри — он преодолел 153 круга. Лучшее время на круге показал Кими Антонелли, однако из-за технических проблем, возникших ранее, по суммарному километражу за три дня он оказался среди аутсайдеров — менее сотни кругов.

По завершении сессии, когда гонщики выполняли тренировочные старты на прямой, Франко Колапинто столкнулся с неожиданной проблемой: его автомобиль несколько раз дёрнулся и вылетел на траву. Обошлось без повреждений, однако болид Alpine был остановлен в зоне безопасности и впоследствии эвакуирован.

На этой неделе тестовые заезды завершены. Следующий этап подготовки продолжится уже через несколько дней — команды вновь выйдут на трассу на три дня, с среды по пятницу.

Результаты третьего дня тестов:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. К.АнтонеллиMercedes1:33.669-49
2. Д.РасселлMercedes1:33.9180.24978
3. Л.ХэмилтонFerrari1:34.2090.540138
4. О.ПиастриMcLaren1:34.5490.880153
5. М.ФерстаппенRed Bull1:35.3411.67261
6. А.ХаджарRed Bull1:35.6101.94153
7. Э.ОконHaas1:35.7532.08468
8. Ф.КолапинтоAlpine1:35.8062.137137
9. О.БерманHaas1:35.9722.30370
10. Н.ХюлкенбергAudi1:36.2912.62249
11. А.ЭлбонWilliams1:36.7933.12471
12. Л.ЛоусонRacing Bulls1:36.8083.139119
13. К.СайнсWilliams1:37.1863.51768
14. Г.БортолетоAudi1:37.5363.86760
15. Л.СтроллAston Martin1:38.1654.49669
16. В.БоттасCadillac1:38.7725.10337
17. С.ПересCadillac1:39.2515.58262

Источник

Зимние тесты 2026 (111)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация