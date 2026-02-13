Кими Антонелли возглавил третий день тестовых заездов

В Бахрейне завершился третий день тестов команд Формулы-1, проходивших при ясной и сухой погоде. Температура воздуха в течение дня колебалась от +26 до +31 градусов Цельсия, а температура трассы достигала +41 градуса.
На фоне значительных изменений в техническом регламенте, главным приоритетом для участников стала общая дистанция, пройденная на трассе. Новые болиды, обновлённые силовые установки и свежий подход к рекуперации энергии создавали множество вопросов и вызовов для инженеров и гонщиков.
Несмотря на то, что ни одна из команд не избежала технических трудностей, большинство коллективов смогли провести имитации гонки и заложить основу для дальнейшей подготовки к сезону. К финалу третьего дня пилоты улучшили свои времена на круге, однако акцент на скорости пока не делался — основные обновления ожидаются уже на следующей неделе, когда появится возможность для первых предварительных выводов.
Фото: F1news.ru
Тестовый день отметился двумя остановками сессии из-за красных флагов. В первой половине дня Валттери Боттас был вынужден остановить свой автомобиль из-за проблем с системой охлаждения, однако спустя два часа вновь выехал на трассу. В самом конце сессии болид Ferrari, за рулём которого находился Льюис Хэмилтон, потерял мощность на прямой. Причина оказалась стандартной для тестов — команда занималась калибровкой топливной системы, вследствие чего топливо попросту закончилось.
С точки зрения пройденной дистанции третий день стал одним из самых результативных: сразу четыре гонщика преодолели отметку в сто кругов. Наибольшее количество кругов удалось проехать Оскару Пиастри — он преодолел 153 круга. Лучшее время на круге показал Кими Антонелли, однако из-за технических проблем, возникших ранее, по суммарному километражу за три дня он оказался среди аутсайдеров — менее сотни кругов.
По завершении сессии, когда гонщики выполняли тренировочные старты на прямой, Франко Колапинто столкнулся с неожиданной проблемой: его автомобиль несколько раз дёрнулся и вылетел на траву. Обошлось без повреждений, однако болид Alpine был остановлен в зоне безопасности и впоследствии эвакуирован.
На этой неделе тестовые заезды завершены. Следующий этап подготовки продолжится уже через несколько дней — команды вновь выйдут на трассу на три дня, с среды по пятницу.
Результаты третьего дня тестов:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|1:33.669
|-
|49
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|1:33.918
|0.249
|78
|3. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:34.209
|0.540
|138
|4. О.Пиастри
|McLaren
|1:34.549
|0.880
|153
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:35.341
|1.672
|61
|6. А.Хаджар
|Red Bull
|1:35.610
|1.941
|53
|7. Э.Окон
|Haas
|1:35.753
|2.084
|68
|8. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:35.806
|2.137
|137
|9. О.Берман
|Haas
|1:35.972
|2.303
|70
|10. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:36.291
|2.622
|49
|11. А.Элбон
|Williams
|1:36.793
|3.124
|71
|12. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:36.808
|3.139
|119
|13. К.Сайнс
|Williams
|1:37.186
|3.517
|68
|14. Г.Бортолето
|Audi
|1:37.536
|3.867
|60
|15. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:38.165
|4.496
|69
|16. В.Боттас
|Cadillac
|1:38.772
|5.103
|37
|17. С.Перес
|Cadillac
|1:39.251
|5.582
|62