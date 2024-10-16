Дата презентации первого пикапа Kia определена.

Наконец, после месяцев предварительных анонсов, Kia назвала дату дебюта Tasman. Первый пикап южнокорейского бренда появится менее чем через две недели на Международном автосалоне в Джидде 2024 года. Он будет представлен 29 октября, а чтобы облегчить ожидание, было опубликовано несколько новых теневых изображений. Яркая обертка с фантастическим узором ушла, открывая настоящее тело грузовика.

Хотя Tasman скрыт в тени на неотредактированных фотографиях, мы изменили яркость и экспозицию, чтобы открыть больше деталей. Есть все основания полагать, что пикап не останется незамеченным, так как он имеет угловатый дизайн с квадратными арками колес. Вертикальные фары, похоже, вдохновлены EV9 или Telluride. Сзади, наверху задней двери, можно увидеть огромный логотип Kia, над которым размещен щедро долитый надпись Tasman.

Как и прежде, мы имеем дело с двойной кабиной, и неясно, планируются ли дополнительные кузовные стили. Tasman не будет иметь механических связей с Hyundai Santa Cruz. Вместо этого его основой будет посвященная рамная платформа, а не монококовая конструкция. Следовательно, первый грузовик Kia будет конкурировать с Ford Ranger, а не с более автомобильным Maverick.

Kia до сих пор не раскрыла технические характеристики, но предполагается, что планируются конфигурации как 4x2, так и 4x4. По слухам, инженеры стремятся к максимальной грузоподъемности 2200 фунтов и максимальной тяговой способности 7700 фунтов. В то время как Ranger доступен с двигателями V-6, ходят слухи, что Kia сначала будет продавать Tasman с более маленьким 4-цилиндровым двигателем.

Ожидается, что 2,2-литровый турбодизель, адаптированный из Sorento, окажется под капотом, который, как вы заметите, изогнут по бокам. Полностью электрический Tasman может появиться на рынке ближе к концу 2026 года. Конвенционно силовой грузовик поступит в продажу в следующем году.

Преимущественно Tasman будет ориентирован на Средний Восток, Африку и Австралию. Прототип был замечен в Соединенных Штатах, но это не означает, что он обязательно приедет в Америку. Грузовик будет собираться в Южной Корее, и если он будет экспортироваться в США, его ждет 25% налог на курицу. Несколько месяцев назад также была замечена испытательная модель другого пикапа, на этот раз полностью электрического.

Kia ранее заявила о намерении выпустить две электрические грузовики к 2027 году. Один из них будет "посвященной" моделью, а другой будет "стратегическим" для развивающихся рынков. Логика подсказывает, что первый станет производственной версией тестовой электрической модели, а второй - электрической версией Tasman.