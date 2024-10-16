Главная Новости Дата презентации первого пикапа Kia определена.
Новости

Дата презентации первого пикапа Kia определена.

Наконец, после месяцев предварительных анонсов, Kia назвала дату дебюта Tasman. Первый пикап южнокорейского бренда появится менее чем через две недели на Международном автосалоне в Джидде 2024 года.
РедакцияР
Редакция
16.10.2024, 10:41·3 мин
single
Фото: Motor1.com

Наконец, после месяцев предварительных анонсов, Kia назвала дату дебюта Tasman. Первый пикап южнокорейского бренда появится менее чем через две недели на Международном автосалоне в Джидде 2024 года. Он будет представлен 29 октября, а чтобы облегчить ожидание, было опубликовано несколько новых теневых изображений. Яркая обертка с фантастическим узором ушла, открывая настоящее тело грузовика.

Хотя Tasman скрыт в тени на неотредактированных фотографиях, мы изменили яркость и экспозицию, чтобы открыть больше деталей. Есть все основания полагать, что пикап не останется незамеченным, так как он имеет угловатый дизайн с квадратными арками колес. Вертикальные фары, похоже, вдохновлены EV9 или Telluride. Сзади, наверху задней двери, можно увидеть огромный логотип Kia, над которым размещен щедро долитый надпись Tasman.

Как и прежде, мы имеем дело с двойной кабиной, и неясно, планируются ли дополнительные кузовные стили. Tasman не будет иметь механических связей с Hyundai Santa Cruz. Вместо этого его основой будет посвященная рамная платформа, а не монококовая конструкция. Следовательно, первый грузовик Kia будет конкурировать с Ford Ranger, а не с более автомобильным Maverick.

Kia до сих пор не раскрыла технические характеристики, но предполагается, что планируются конфигурации как 4x2, так и 4x4. По слухам, инженеры стремятся к максимальной грузоподъемности 2200 фунтов и максимальной тяговой способности 7700 фунтов. В то время как Ranger доступен с двигателями V-6, ходят слухи, что Kia сначала будет продавать Tasman с более маленьким 4-цилиндровым двигателем.

Ожидается, что 2,2-литровый турбодизель, адаптированный из Sorento, окажется под капотом, который, как вы заметите, изогнут по бокам. Полностью электрический Tasman может появиться на рынке ближе к концу 2026 года. Конвенционно силовой грузовик поступит в продажу в следующем году.

Преимущественно Tasman будет ориентирован на Средний Восток, Африку и Австралию. Прототип был замечен в Соединенных Штатах, но это не означает, что он обязательно приедет в Америку. Грузовик будет собираться в Южной Корее, и если он будет экспортироваться в США, его ждет 25% налог на курицу. Несколько месяцев назад также была замечена испытательная модель другого пикапа, на этот раз полностью электрического.

Kia ранее заявила о намерении выпустить две электрические грузовики к 2027 году. Один из них будет "посвященной" моделью, а другой будет "стратегическим" для развивающихся рынков. Логика подсказывает, что первый станет производственной версией тестовой электрической модели, а второй - электрической версией Tasman.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация