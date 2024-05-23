Электрический внедорожник Kia за $30 000 скоро появится в США

Будут ли они или нет привозить Kia EV3 в Соединенные Штаты? Это один из (многих) вопросов, которые у нас возникли о карликовом электрокаре, когда он дебютировал в качестве концепции в прошлом октябре. Но у нас для вас хорошие новости: Kia EV3 приезжает в Соединенные Штаты.

Компания подтвердила Motor1, что ее новый электромобиль начального уровня скоро отправится в США. Kia не говорит, когда начнется продажа нового электромобиля или сколько он может стоить, но у нас есть представление.

Слухи гласят, что мы могли бы увидеть новый EV3 в США уже к 2025 году, возможно, к 2026. Это примерно тот же период, когда Rivian планирует выпустить R3. Учитывая, что EV3 меньше Seltos, он почти наверняка будет стоить менее $35,000. Согласно некоторым отчетам, цена может быть еще ближе к $30,000. EV3 длиной 169.3 дюйма — на 3.3 дюйма короче, чем Seltos.

С технической точки зрения мало что известно, но Kia подтвердила, что EV3 будет использовать ту же платформу E-GMP, что и EV6 и EV9, а емкость батареи составит либо 58,0 киловатт-часов, либо 81,4 киловатт-часов. Этого должно быть достаточно для преодоления до 560 километров по щедрому циклу WLTP в Европе; что означает, что автомобиль должен быть способен проехать до 350 миль в США. Ожидаемая скорость быстрой зарядки постоянного тока составляет 128 киловатт.

Внутри EV3 установлены два сенсорных дисплея размером 12,3 дюйма и дополнительный дисплей с функцией отображения информации на лобовое стекло (head-up display). Также автомобиль оснащен множеством технологий безопасности помощи водителю, таких как помощь в удержании полосы движения, автоматическое экстренное торможение и другие. У него даже есть возможность зарядки V2L; вы можете подключить свой фен или кофеварку к автомобилю, и он должен будет питать эти приборы.

EV3 также представляет новую систему однопедального управления под названием i-Pedal 3.0. Она включает регенерацию с возможностью настройки, доступную через расположенные на руле лепестки переключения передач.

Помимо этого, нам придется подождать появления серийной версии EV3 в США, чтобы узнать больше. Следите за обновлениями.

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