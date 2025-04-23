Kia Tasman пикап готовится к радикальной модернизации после презентации нового концепта Weekender.

Автомобиль Kia Tasman, который должен конкурировать с Ford Ranger, вызвал много споров, когда он был представлен в прошлом году, из-за своего необычного внешнего вида для предположительно прочной двойной кабины пикапа.

Однако Kia уже на пути исправления некоторых из этих ошибок с представлением концепции Tasman Weekender - раннего взгляда на то, как Tasman мог бы выглядеть с правильными аксессуарами.

Чтобы освежить память, Tasman - это первая попытка Kia в быстрорастущем рынке двойных кабин пикапов - класс, который в настоящее время контролируется такими марками, как Ranger и Volkswagen Amarok. Несмотря на то, что эти автомобили крупнее европейских стандартов, покупатели откликнулись на идею ориентированного на образ жизни пикапа, что нашло свое отражение в растущем количестве высококлассных вариантов.

Автомобиль Tasman выбрал довольно эксцентричный подход, с дизайном, который был осужден при первом показе за слишком нестандартный. Однако концепция Weekender предварительно демонстрирует пересмотренную версию с более широкими арками, новыми массивными бамперами и крупными колесами.

Также есть набор модульных точек крепления и отдельная крыша с LED-подсветкой, лыжным креплением и некоторыми запираемыми отсеками для хранения. Кроме того, теперь есть агрессивно выпуклый капот, выступающие буксировочные кольца и набор массивных внедорожных шин.

Не слишком отличаясь от харизматичного Ford Ranger Raptor в своей сущности, модель все еще является концепцией, но имеет реальный потенциал для производства.

Однако на данный момент модель Kia Tasman представлена в двух вариантах - с двойной кабиной и с одинарной кабиной с интегрированным кузовом или с открытой стальной платформой на шасси. По моторам доступны 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель и 2,5-литровый четырехцилиндровый турбо-бензиновый двигатель в зависимости от рынка, а также задний и полный привод.

Несмотря на то, что автомобиль с правым рулем доступен с самого начала - в основном для удовлетворения прибыльного австралийского рынка - у Kia нет немедленных планов привезти модель в Великобританию или Европу, хотя она могла бы конкурировать в одном из самых быстрорастущих сегментов Великобритании.