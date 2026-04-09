Бензиновые внедорожники Kia Sportage и Sorento сохранятся в линейке, несмотря на достижение брендом рубежа в 100 тысяч проданных электромобилей

Kia объявила о продаже более 100 000 электромобилей в Великобритании, однако президент и генеральный директор компании Пол Филпотт подчеркнул, что производитель не собирается отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пока сохраняется спрос на них. Таким образом, будущее популярных моделей Sportage и Sorento остается под вопросом только в долгосрочной перспективе.

Рост популярности электрокаров Kia стартовал в конце 2014 года, однако для достижения отметки в 1 000 проданных автомобилей с нулевым уровнем выбросов бренду понадобилось более четырех лет. После появления первого поколения e-Niro компания быстро укрепила свои позиции среди ведущих производителей электромобилей, реализовав почти 7 500 электрокаров в 2020 году и достигнув рекордного результата в 21 934 проданных электромобиля в прошлом году.

Несмотря на уверенные успехи в сегменте электромобилей, Пол Филпотт сохраняет сдержанный взгляд на темпы перехода рынка на электрификацию. Глава Kia в Великобритании в интервью Auto Express отметил, что компания намерена предлагать автомобили с различными типами силовых установок до тех пор, пока это будет возможно: “Across Europe we’ve introduced K4, so the evidence is there that we continue to invest in ICE. I can’t tell you how long that will go on for, but we will go on selling non-EVs for as long as we can.”

На вопрос о будущем ключевых моделей марки, в частности востребованных кроссоверов Sportage и Sorento, Филпотт ответил: “Clearly Sportage is a very important product for us. It’s European produced and has been our best seller for a long time. We won’t just leave it there to age.”