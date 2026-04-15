Kia Seltos появится в Великобритании с гибридной силовой установкой и системой e-AWD

Компания Kia представила новые подробности о кроссовере Seltos, который должен выйти на рынок Великобритании в третьем квартале текущего года. Модель нацелена на сегмент среднеразмерных SUV, являющийся самым популярным среди британских покупателей.

Новый Seltos предложит две гибридные силовые установки и будет конкурировать с такими лидерами рынка, как Nissan Qashqai, а также с китайскими моделями Jaecoo 7 и BYD Seal U.

Ранее этот автомобиль не был представлен в Великобритании, однако в других странах он уже зарекомендовал себя благодаря доступной цене и просторному салону. Новое поколение Seltos получит еще больше внутреннего пространства, а также современный дизайн и высокотехнологичный интерьер, чем продолжит традиции марки.

Покупателям будет доступно две степени гибридизации. Первый вариант — переднеприводная версия, оснащённая 1,6-литровым бензиновым двигателем, электромотором и небольшой аккумуляторной батареей с общей отдачей 152 л.с. Официальные показатели разгона и экономичности пока не раскрыты, однако уже известно, что автомобиль получит шестиступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.

Второй вариант — модель e-AWD мощностью 175 л.с., в которой к гибридной системе добавлен дополнительный электромотор на задней оси. Это решение не только повысит проходимость на скользких дорогах, но и положительно скажется на динамике. Seltos станет первой моделью в линейке Kia и Hyundai, получившей подобную схему, и, по мнению экспертов, за ней последуют другие автомобили концерна.

Кроме того, впервые в гибридной модели Kia появится функция vehicle-to-load — благодаря ней можно будет, например, подключить чайник или другой бытовой прибор прямо в автомобиле во время поездки или на отдыхе, используя энергию аккумулятора.