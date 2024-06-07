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Kia отзывает 462 869 автомобилей Telluride из-за возможности возгорания сидений

Автопроизводитель Kia объявил о масштабном отзыве своего популярного внедорожника Telluride, в общей сложности 462 869 автомобилей модельных лет с 2020 по 2024 год.
РедакцияР
Редакция
07.06.2024, 22:41·2 мин
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Фото: Motor1.com

Автопроизводитель Kia объявил о масштабном отзыве своего популярного внедорожника Telluride, в общей сложности 462 869 автомобилей модельных лет с 2020 по 2024 год. Причина отзыва может показаться несколько странной - существует риск возгорания, источником которого являются электрические моторы сидений водителя или пассажира. Это может произойти как при использовании внедорожника, так и при его парковке с выключенным зажиганием, что заставило Kia рекомендовать парковать автомобили снаружи в случае возгорания сидений.

Особая причина не кроется в моторе сидения, а в переключателе, управляющем им. В сообщении об отзыве (NHTSA Recall Number 24V-407) говорится, что внешнее воздействие может сдвинуть крышку заднюю часть переключателя сидения. Это может вызвать смещение переключателя, управляющего мотором сидения, и, если переключатель застрянет, постоянно подавать питание на мотор. Если об этом не знают пассажиры, мотор может перегреться до температуры, достаточной для возгорания.

Фото: Motor1.com

2024 Kia Telluride

Согласно документам, связанным с отзывом, Kia знает о случае небольшого пожара сиденья водителя, который произошел в модели Telluride 2023 года во время движения. Кроме того, имеется шесть подтвержденных случаев расплавленных компонентов под сиденьями. Также сообщалось о дыме в салоне в некоторых случаях.

Неужели было бы заметно, если мотор электрического сиденья застрял? В сообщении об отзыве этот вопрос не затрагивается, и отчет Kia по хронологии проблемы (восходящий к декабрю 2022 года) не упоминает о симптомах до упомянутых инцидентов. Тем не менее Kia рекомендует обращать внимание на сиденья, которые "перемещаются даже после отпускания переключателя сиденья", а также на запах гари, дым или неработающие сиденья, что может указывать на проблему.

Исправление проблемы простое. Дилеры Kia установят новый кронштейн для задней крышки переключателя сиденья, и переключатели сидений будут заменены. Уведомление владельцев об отзыве должно начаться по почте 30 июля; обеспокоенные владельцы также могут связаться с Kia по телефону службы поддержки и упомянуть отзыв SC316. Номер телефона: 800-333-4542.

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