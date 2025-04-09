Kia PV7 и PV9 - следующие в штурме марки электрических фургонов

Компания Kia подтвердила, что в 2027 и 2029 годах она пополнит свою новую семью электрических коммерческих автомобилей PV двумя новыми моделями под названием PV7 и PV9. PV5, который был представлен в последние несколько месяцев, уже начал привлекать внимание своим модульным дизайном и специальной платформой, и эти две новые более крупные модели только укрепят амбиции Kia, когда они появятся к концу десятилетия.

Обе модели PV7 и PV9 будут оптимизированы для внутреннего корейского и европейского рынков, где Kia планирует продать 250 000 единиц к 2030 году. Обе фургоны будут собираться в Корее, но Kia также заключит партнерские соглашения с местными компаниями по конверсии, чтобы обеспечить, что различные варианты наилучшим образом подойдут для различных использований на разнообразных рынках.

Новые модели, скорее всего, будут иметь общую модульность с PV5, которая обеспечивается специальной электрической платформой. Хотя конкретные применения пока не были раскрыты, мы можем понять разнообразие применений, о которых думает Kia, благодаря PV5.

Как было объявлено на выставке Seoul Mobility Show, PV5 будет доступен в кузовах для пассажиров, грузов и шасси-кабин. Среди сконвертированных моделей будут премиальная бизнес-версия, легкий кемпер, грузовой фургон, открытый пикап и версии с закрытым кузовом с или без холодильного оборудования.

В других новостях, пикап Kia Tasman на пороге официального запуска на рынках, включая Австралию, Ближний Восток и Корею, и его скоро дополнит специально разработанный полностью электрический пикап для Северной Америки. Он будет построен на новой архитектуре электромобилей и спроектирован как для городского, так и для досугового использования, с акцентом на кабину, технологии интерьера и высокую грузоподъемность.

Этот новый пикап, скорее всего, не будет доступен в Европе или Великобритании, и вместо этого он будет оптимизирован для захвата как можно большей доли рынка – возможно, до семи процентов – на прибыльных североамериканских рынках.