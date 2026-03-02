Главная Новости Kia PV7 и PV9 развивают успех выдающегося минивэна PV5 в 2027 году
Kia PV7 и PV9 развивают успех выдающегося минивэна PV5 в 2027 году

Kia PV7 — новый электрический фургон для Европы, появится в 2027 году. Модульная задняя часть и новые варианты для коммерческого транспорта.
Редакция
02.03.2026, 19:31·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Kia готовится значительно расширить линейку своих электрических фургонов PV уже в следующем году, выпустив долгожданную модель, которая станет продолжением успешного PV5. Ожидается, что более крупный PV7 дебютирует в 2027 году, а флагманский PV9 пополнит гамму в 2029 году.

В Kia рассчитывают, что назначение нового руководителя европейского подразделения поможет укрепить позиции бренда среди ведущих производителей коммерческих автомобилей в Европе. Новый директор по направлению PBV в Европе Эрхан Эрен будет курировать запуск обеих новых моделей, а также развитие различных модификаций, среди которых появятся пикапы, микроавтобусы и даже легкие кемперы.

Эрхан Эрен обладает почти двадцатилетним опытом работы в сфере коммерческого транспорта и мобильности. За годы работы он занимал должности, связанные с ответственностью за прибыль и убытки, международной экспансией, а также внедрением технологий на базе аккумуляторных и водородных силовых установок.

В рамках дальнейшего усиления позиций на рынке коммерческих автомобилей, Kia рассматривает возможность оснащения будущего электрофургона PV7 модульной задней частью. Такой подход позволит владельцам быстро трансформировать автомобиль – например, из микроавтобуса в кемпер или из фургона в пикап – буквально за одну ночь.

Генеральный директор Kia Сонг Хо-Сун ранее в беседе с Auto Express отмечал, что компания изучает возможность предлагать PV7 в качестве базовой платформы без дополнительных опций. Это предоставит клиентам широкие возможности для персонализации и позволит оперативно подстраивать транспорт под меняющиеся задачи и потребности.

Источник

