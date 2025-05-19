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Kia возвращается к своим корням "Сохранение доступности"

Автопроизводители сбавляют цены на новые модели, чтобы вернуть клиентов на рынок. Восточная Европа и Китай предлагают автомобили за £15k. Лучшие предложения от Dacia, Citroen, Renault и других брендов. Специальные скидки от Volkswagen до 19 мая.
РедакцияР
Редакция
19.05.2025, 14:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Неожиданно, появились все больше доказательств того, что производители автомобилей понимают, что они довели ситуацию с несправедливым ростом цен до предела, вытесняя некоторых клиентов с рынка новых автомобилей. Новая, логичная стратегия - начать снижать цены.

Лучше всего это понимают производители в восточном регионе Европы и на материковом Китае - вот почему они представляют свои последние модели, стоимостью около £15 тыс.

Лидером среди выгодных автомобилей последних месяцев (Dacia Spring) только что сменился на более убедительную модель Leapmotor T03, которую в свою очередь может обойти BYD Dolphin Surf позже в этом году. Но настоящие находки не обязательно являются самыми дешевыми моделями, как показывают Dacia Duster (от £19,380) и Bigster (£24,995).

Французские компании являются лидерами Западной Европы в продвижении блестящих, разумно ценных малых и средних автомобилей новейших технологий. Электрический Citroen e-C3 стоит как ни в чем не бывало недорого - £22,095, и также выдающимися являются Renault 5 (£22,995) и скоро появляющийся Renault 4 (давайте надеяться на стандартную версию с резиновыми ковриками) всего за £24,995.

Временная весенняя распродажа MINI (8-12 мая) прошла слишком быстро, но скидки все еще доступны и должны быть использованы. Распродажа Volkswagen продлится до 19 мая. "Можем ли мы привлечь ваше внимание?" - спрашивает компания у потенциальных покупателей. Мой ответ: только если вы снизите цену на базовую модель Polo ниже отметки в £20 тыс.

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