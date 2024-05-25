Сейчас сделки на Kia EV9 не менее горячи, чем летнее солнце

Новый электрический автомобиль Kia EV9 полностью оправдывает ожидания покупателей. Представьте себе концепцию замечательного и очень популярного Telluride, внедрите в нее передовую электрическую платформу Hyundai Motor Group, и вы получите, пожалуй, лучший в своем классе семейный автомобиль с нулевыми выбросами на рынке. Однако, в отличие от Telluride, цена на который часто превышала начальную стоимость на первые несколько лет, EV9 можно приобрести с серьезными скидками всего через несколько месяцев после запуска.

Американцы обожают кроссоверы с тремя рядами сидений, и на данный момент их выбор довольно ограничен, и, пожалуй, ни один из них не сопоставим с удобством Kia EV9. В настоящее время автомобиль производится в Южной Корее, но начало производства в США запланировано на ближайшее время в Джорджии, что, возможно, снизит его цены еще больше.

Сейчас ясно, что динамика спроса и предложения на рынке электромобилей более благоприятна для покупателей, что означает, что большинство брендов предлагают крупные скидки и акции для продвижения автомобилей. В настоящее время Kia предлагает конкурентные спецпредложения по лизингу на несколько комплектаций. Самое привлекательное предложение по лизингу составляет $399 в месяц на 24 месяца для модели Light Long Range с первоначальным взносом в размере $3,949.

Это приводит к эффективному ежемесячному платежу в размере $564 до уплаты налогов за модель стоимостью $60 695. Поскольку Kia EV9 производится в Корее, он не подпадает под льготы по налогу на электромобили, если не брать его в лизинг, в этом случае предоставляется скидка в размере $7 500.

Для тех, кто предпочитает покупку вместо лизинга, предусмотрены заводские скидки до $9 000 от цены производителя, включая $7 500 клиентские средства (скидка, предусмотренная для компенсации отсутствия налогового кредита) и $1 500 на определенные единицы. Следует помнить, что не каждый автомобиль подпадает под эту скидку.

Покупатели также могут воспользоваться финансированием под 0%, но при этом теряют право на крупные наличные скидки. Согласно AutoTrader, в продаже имеется более 3 300 абсолютно новых автомобилей EV9, почти половина из которых – комплектации Land. Рекламируемые скидки варьируются от $10 000 до $16 000 от рекомендованной цены производителя.

Естественно, покупателей будет манить стремление полюбоваться самыми низкими ценами, но стоит помнить, что это автосалоны Kia, и некоторые из них все еще придерживаются старых методов ведения бизнеса. Всегда стоит быть бдительным по отношению к ценам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Например, за этот автомобиль во Флориде рекламируется скидка в $14 673:

При ближайшем рассмотрении дополнительные условия компенсируют значительную часть этой скидки. Подчеркнуто мной ниже:

Цена плюс налог, номер, титул, регистрация, любые дополнительные аксессуары, предоставленные дилером, плата за предпродажное обслуживание в размере $1 198,00, плата за регистрацию в частном агентстве в размере $189 и плата за электронную регистрацию в размере $559,55, эти платежи представляют собой расходы и прибыль дилера на такие услуги, как инспекция, уборка и настройка автомобилей и подготовка документов, связанных с продажей. Цена на новый автомобиль не включает в себя $2 695 - пакет необходимых услуг в Kia of Port Charlotte… Цена включает в себя скидку в размере $1 500 за финансирование через Kia of Port Charlotte.

Таким образом, помимо обычных сборов за документы и регистрацию, этот дилер добавляет $3 893 к сумме. И вы должны финансировать покупку у дилера, иначе потеряете дополнительные $1 500. В итоге вы получаете скидку в размере $9 280, что примерно на $280 лучше, чем по заводским программам.

Это не означает, что нельзя получить скидку сверх программ компенсации производителя, но стоит поискать лучшие варианты. Вот три предложения по автомобилю EV9, которые я отправил одному из своих клиентов во Флориде в последнем случае, включая все предоставленные скидки.

Как видно, один дилер предлагал только скидку в $7 500 и ничего больше, в то время как лучшее предложение было на сумму более $13 000 от рекомендованной цены производителя.

Для того чтобы приобрести автомобиль EV9 по отличной цене, потребуется некоторая работа. Как всегда, важно помнить, что скидки не всегда отражают всю картину, и покупателям следует сосредоточиться на лучшей цене за все. Но если вы готовы поторговаться, вы сможете приобрести этот признанный критиками электрический кроссовер по более низкой цене, чем вы, вероятно, думали.

Том МакПарланд - ведущий писатель InsideEVs и руководитель AutomatchConsulting.com. Он помогает избавиться от хлопот при покупке или аренде автомобиля. Есть вопрос по покупке автомобиля? Отправьте его по адресу Tom@AutomatchConsulting.com.