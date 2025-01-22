Сравнение Kia EV3 и Cupra Born в новом выпуске Auto Express

Содержание:

Новости:

В свежем выпуске Auto Express мы провели тестирование нового Kia EV3 против Cupra Born, чтобы выяснить, стоит ли покупать этот доступный электрический внедорожник.

Также у нас есть эксклюзивные изображения нового флагманского семиместного электрокара Skoda, давайте взглянем на то, как он мог бы выглядеть.

Мы раскрываем планы по выпуску нового Toyota MR2 и выбираем лучшие предложения на автомобильном рынке на данный момент.

В разделе тест-драйвов мы испытали новый Ford Puma ST, опробовали новый внедорожник KGM Action и отправились в путь на Mercedes-AMG S 63.

И это еще не все! Команда Auto Express выбрала самые худшие автомобили, когда-либо созданные, и назвала их имена.

Как купить Auto Express

Новый выпуск журнала Auto Express уже в продаже, и есть несколько способов его приобретения! Узнайте больше ниже.

Подписка

Самое выгодное предложение для наших читателей - это подписка на Auto Express. Вы можете получить первые 6 номеров всего за £1, а также каждый новый подписчик получит бесплатный приветственный подарок при вступлении.

Мы бесплатно доставляем журнал на адрес вашего выбора, так что вы всегда будете в курсе последних новостей. Если вы решите продолжить подписку после окончания пробного периода, вы сэкономите целых 45 процентов от цены в магазине, платя всего £32.99 каждые 3 месяца.

Наша гарантия возврата денег означает, что если вам нужно отменить подписку в любой момент, мы вернем деньги за неотправленные номера. Это действительно выгодное предложение!

Цифровые издания

Если вы предпочитаете читать Auto Express на своем компьютере, планшете или телефоне, вы можете получить цифровое издание через нашего онлайн-партнера Zinio. Отдельные выпуски доступны от £2.99, а подписка на весь год всего £90.99.

Отдельные выпуски

Если вы не хотите подписываться и получить следующие 6 номеров Auto Express за £1 (обычная цена £28), то вы всегда можете приобрести отдельные номера в магазинах или онлайн. Новый выпуск Auto Express уже в продаже всего за £4.50. Вы можете найти магазины рядом с вами, где продают этот журнал, кликнув по ссылке.

Если вы не можете посетить магазин или не можете найти удобное место для покупки, вы всегда можете заказать отдельные печатные выпуски Auto Express с доставкой прямо к вам домой.