Приложение «паспорта батареи» от Kia может стать началом революции на рынке подержанных электромобилей

Kia приступила к первым в мире публичным испытаниям так называемых паспортов EV-батарей, позволяющих отслеживать данные на уровне каждой отдельной ячейки аккумулятора. Ожидается, что подобные технологии могут изменить рынок подержанных электрокаров в ближайшие несколько лет.

В рамках тестирования используется модифицированный электромобиль Kia EV3. Технология мониторинга батарейных ячеек предоставлена шотландской компанией Dukosi, специализирующейся на разработках для электромобилей. Эта система собирает информацию о состоянии аккумулятора вплоть до каждой ячейки.

Собранные данные сохраняются в цифровом паспорте батареи, который интегрирован в мультимедийную систему EV3. Доступ к информации могут получить как специалисты сервисных центров для диагностики возможных неполадок, так и потенциальные покупатели, желающие узнать о состоянии аккумулятора.

Ожидается, что внедрение подобных паспортов повысит прозрачность на рынке подержанных электрокаров и упростит ремонт батарей. Механики смогут быстро выявлять и заменять неисправные элементы, что, в свою очередь, повысит доверие покупателей и сохранность остаточной стоимости машин. Покупатели получат возможность объективно оценить состояние батареи, а выявление и устранение проблем станет проще.

По словам представителя Kia, для испытаний была выбрана модель EV3, однако в будущем технология может быть предложена и на других моделях: “Это пока только тестирование технологии – но это не значит, что она будет доступна исключительно для EV3.”

Компания подтвердила намерение внедрить данную систему к февралю 2027 года для гибридных и полностью электрических моделей в соответствии с требованиями Евросоюза. В Kia также отметили, что возможность распространения паспортов на уже выпущенные электромобили пока находится на стадии рассмотрения: “Сейчас слишком рано говорить – тесты стартуют только в феврале, после чего ситуация прояснится.”

Стоит отметить, что, хотя Kia стала первой компанией, испытывающей паспорта с контролем на уровне ячеек, внедрение цифровых паспортов батарей в автомобильной индустрии уже началось ранее. Так, в прошлом году Volvo EX90 стал первым электрокаром с подобным паспортом, предоставляющим сведения о доле переработанных материалов, прослеживаемости компонентов и углеродном следе. Для получения этих данных достаточно воспользоваться приложением Volvo Cars.