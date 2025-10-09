Главная Новости Приложение «паспорта батареи» от Kia может стать началом революции на рынке подержанных электромобилей
Новости

Приложение «паспорта батареи» от Kia может стать началом революции на рынке подержанных электромобилей

Kia начинает испытания батарейных паспортов для электромобилей, что должно повысить прозрачность и доверие на рынке подержанных электрокаров.
РедакцияР
Редакция
09.10.2025, 11:22·2 мин
single
Фото: autoexpress

Kia приступила к первым в мире публичным испытаниям так называемых паспортов EV-батарей, позволяющих отслеживать данные на уровне каждой отдельной ячейки аккумулятора. Ожидается, что подобные технологии могут изменить рынок подержанных электрокаров в ближайшие несколько лет.

В рамках тестирования используется модифицированный электромобиль Kia EV3. Технология мониторинга батарейных ячеек предоставлена шотландской компанией Dukosi, специализирующейся на разработках для электромобилей. Эта система собирает информацию о состоянии аккумулятора вплоть до каждой ячейки.

Собранные данные сохраняются в цифровом паспорте батареи, который интегрирован в мультимедийную систему EV3. Доступ к информации могут получить как специалисты сервисных центров для диагностики возможных неполадок, так и потенциальные покупатели, желающие узнать о состоянии аккумулятора.

Ожидается, что внедрение подобных паспортов повысит прозрачность на рынке подержанных электрокаров и упростит ремонт батарей. Механики смогут быстро выявлять и заменять неисправные элементы, что, в свою очередь, повысит доверие покупателей и сохранность остаточной стоимости машин. Покупатели получат возможность объективно оценить состояние батареи, а выявление и устранение проблем станет проще.

По словам представителя Kia, для испытаний была выбрана модель EV3, однако в будущем технология может быть предложена и на других моделях: “Это пока только тестирование технологии – но это не значит, что она будет доступна исключительно для EV3.”

Компания подтвердила намерение внедрить данную систему к февралю 2027 года для гибридных и полностью электрических моделей в соответствии с требованиями Евросоюза. В Kia также отметили, что возможность распространения паспортов на уже выпущенные электромобили пока находится на стадии рассмотрения: “Сейчас слишком рано говорить – тесты стартуют только в феврале, после чего ситуация прояснится.”

Стоит отметить, что, хотя Kia стала первой компанией, испытывающей паспорта с контролем на уровне ячеек, внедрение цифровых паспортов батарей в автомобильной индустрии уже началось ранее. Так, в прошлом году Volvo EX90 стал первым электрокаром с подобным паспортом, предоставляющим сведения о доле переработанных материалов, прослеживаемости компонентов и углеродном следе. Для получения этих данных достаточно воспользоваться приложением Volvo Cars.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация