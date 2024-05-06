Кевин Магнуссен получил два штрафных балла

Во время заезда в Майами гонщик Кевин Магнуссен столкнулся с Логаном Сарджентом на третьем повороте. После тщательного анализа ситуации судьи признали виновным представителя команды Haas в произошедшем и наложили на него штраф в 10 секунд и два штрафных балла.

После завершения Гран При в Майами у Кевина теперь 10 штрафных баллов за последние 12 месяцев. При достижении отметки в 12 баллов гонщику придется пропустить следующий этап соревнований.

Кроме того, Магнуссен был наказан еще одним штрафом – 20 секунд добавлено к его времени в итоговых результатах гонки. Пилот из Дании получил наказание за то, что, находясь на трассе за автомобилем безопасности, не заехал на пит-лейн для смены шин.

В Haas признали свою ошибку в этом инциденте, однако регламент требовал вынести штраф. За этот проступок Кевин не был награжден дополнительными штрафными баллами.