"Кевин Магнуссен: Надоело начинать с неудачной позиции"

Сегодня, как и в предыдущие дни, гонщик Нико Хюлкенберг прошел в финальный раунд квалификации, тогда как у Кевина Магнуссена не сложилось и он досрочно покинул борьбу…

Нико Хюлкенберг (9-й): «Из-за высокой температуры и перегрева шин было нелегко сделать чистый круг, однако я смог пройти в финал и надеюсь заработать очки в гонке. Нас ждет ожесточенная борьба с пилотами команды RB и другими, кто начнет за нами».

Кевин Магнуссен (19-й): «После каждой квалификации я, как заеденная пластинка, упоминаю о проблемах с трафиком. У нас отличная машина, завтра нам предстоит отыграться, но мне надоело стартовать с невыгодной позиции из-за пробок. Сейчас самое время сконцентрироваться и выполнить свою работу».