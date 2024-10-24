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Кевин Магнуссен не уверен в своём будущем

Как сообщает пресса, команда Sauber еще не определилась со своим составом на предстоящий сезон 2005 года. Однако гонщик Кевин Магнуссен заявил в четверг в Мехико, что он надеется занять одно из мест в этой команде.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2024, 22:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Как сообщает пресса, команда Sauber еще не определилась со своим составом на предстоящий сезон 2005 года. Однако гонщик Кевин Магнуссен заявил в четверг в Мехико, что он надеется занять одно из мест в этой команде.

В интервью Магнуссен отметил: «Теоретически, у меня есть шанс. В нашем спорте нельзя быть уверенным в чем-то на 100%. Я не могу предсказать, что произойдет в будущем».

По поводу возможного перехода в соревнования серии IndyCar гонщик заявил: «У меня нет конкретных планов на следующий год. Мы обсуждали с командой Haas F1 возможное сотрудничество, но это не касается автогонок. Так что кто знает, что ждет меня впереди?».

Источник

Кевин Магнуссен (62)Sauber (93)

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