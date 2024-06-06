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Кевин Магнуссен: Лучше было не полагаться на Переса.

В Монреале Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с Серхио Пересом на старте Гран При Монако. Гонщик из команды Haas обвинил своего соперника в том, что тот не уступил ему позицию, несмотря на то, что видел его в зеркале заднего вида.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.06.2024, 22:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Монреале Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с Серхио Пересом на старте Гран При Монако. Гонщик из команды Haas обвинил своего соперника в том, что тот не уступил ему позицию, несмотря на то, что видел его в зеркале заднего вида.

«Я не считаю, что Серхио ведет себя нечестно на трассе, но меня удивило его поведение в этот момент. Он явно сжимал меня к стене, пытаясь запугать и заставить уступить позицию, но такая тактика неуместна в гонках», - прокомментировал Магнуссен.

Пилот команды Haas подчеркнул, что уверен в том, что Перес видел его на трассе. «Он меня видел. Не может быть, чтобы он меня не заметил. Поэтому я и не сбавлял скорость, думая, что он уступит», - добавил гонщик.

«Я уверен был, что он меня видит. Если бы у меня были сомнения, я бы поступил иначе. Но я полагался на его опыт и ожидал, что он предоставит мне место. Оказалось, что мне не стоило так доверять», - продолжил Магнуссен.

В заключение гонщик отметил, что, хоть и пересмотрел множество повторов произошедшего, его мнение о случившемся не изменилось. «Иногда пересмотр видеозаписи может изменить точку зрения, но в данном случае я остаюсь при своем мнении», - заключил датский пилот.

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