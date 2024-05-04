Кевин Магнуссен: Вся моя дисциплинарная ответственность – заслуженная.

Во время Гран При в Майами пилот команды Haas, Кевин Магнуссен, продемонстрировал агрессивную защиту восьмой позиции от нападок Льюиса Хэмилтона. Как результат, Магнуссен был наказан тремя штрафами за покидание трассы и преимущество, что повлекло за собой потерю позиций.

Сам гонщик признал, что все штрафы были заслуженными. «Я был вынужден вести себя агрессивно, чтобы помочь Нико Хюлкенбергу удержать седьмое место», - отметил Магнуссен. «Было неприятно находиться в такой ситуации, но я понимал, что это необходимо для команды».

«Я обеспечивал защиту Нико от Льюиса, но когда Нико допустил ошибку и срезал шикану, я потерял возможность использовать DRS и оказался уязвим перед Хэмилтоном. Пришлось сражаться как будто сумасшедший, чтобы создать буфер до Нико и обеспечить ему шанс на финиш в очках. Я не люблю такой стиль гонок, но сегодняшний день потребовал таких действий».

Магнуссен также добавил: «Я выполнил свою часть работы как командный игрок, помог Нико заработать очки. Благодаря моим усилиям, ни Хэмилтон, ни Цунода не смогли обогнать Нико». В итоге, даже несмотря на сложности, Магнуссен считает, что сделал правильное решение в интересах команды.