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Кевин Магнуссен: Мы стремимся к шестому месту

В борьбе за пятое место в Кубке конструкторов Haas F1 продолжает демонстрировать упорство и настойчивость. По итогам десяти Гран При команда уступает всего семь очков Red Bull Racing.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.08.2024, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В борьбе за пятое место в Кубке конструкторов Haas F1 продолжает демонстрировать упорство и настойчивость. По итогам десяти Гран При команда уступает всего семь очков Red Bull Racing.

Пилот Haas F1 Кевин Магнуссен выразил уверенность в том, что у команды есть все шансы отыграть позицию и подняться на шестое место.

«Наша цель – шестое место. Не могу с уверенностью сказать, что мы её добьёмся, но мы не так много уступаем RB в Кубке конструкторов, скорость наших машин очень похожа – думаю, у нас есть шанс отыграть позицию», - поделился своим мнением Магнуссен.

Гонщик также отметил, что многое будет зависеть от того, насколько успешно команды доработают свои болиды и как новые обновления сыграют на них. В первой части сезона Red Bull Racing были чуть сильнее, однако, по мнению Магнуссена, если Haas F1 сможет прибавить во второй половине сезона, шанс на поднятие в общем зачёте есть.

Источник

Haas F1 Team (91)Кевин Магнуссен (48)

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