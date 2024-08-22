Кевин Магнуссен: Мы стремимся к шестому месту

В борьбе за пятое место в Кубке конструкторов Haas F1 продолжает демонстрировать упорство и настойчивость. По итогам десяти Гран При команда уступает всего семь очков Red Bull Racing.

Пилот Haas F1 Кевин Магнуссен выразил уверенность в том, что у команды есть все шансы отыграть позицию и подняться на шестое место.

«Наша цель – шестое место. Не могу с уверенностью сказать, что мы её добьёмся, но мы не так много уступаем RB в Кубке конструкторов, скорость наших машин очень похожа – думаю, у нас есть шанс отыграть позицию», - поделился своим мнением Магнуссен.

Гонщик также отметил, что многое будет зависеть от того, насколько успешно команды доработают свои болиды и как новые обновления сыграют на них. В первой части сезона Red Bull Racing были чуть сильнее, однако, по мнению Магнуссена, если Haas F1 сможет прибавить во второй половине сезона, шанс на поднятие в общем зачёте есть.