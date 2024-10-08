Каждый третий электромобиль в России принадлежит японскому производителю.

На 1 июля 2024 года в России насчитывается 16,9 тыс. электромобилей японских производителей, что составляет 33,3% от общего числа. Эти данные были представлены специалистами агентства "АВТОСТАТ" в рамках подготовки отчета "Электрокары и гибриды в России".

Лидирующие позиции в российском "электропарке" пока у японских автомобилей, однако китайские производители не отстают, занимая 27,2% рынка. На середину текущего года было зарегистрировано 13,8 тыс. электрокаров из Китая.

После японских и китайских машин идут немецкие (7,4 тыс. шт.) и американские (6,8 тыс. шт.) электромобили, доля которых составляет 14,7% и 13,4% соответственно. На пятом месте находятся российские электрокары (4,4 тыс. шт.) с долей 8,6%. Остальные производители занимают менее 3% рынка.

Эксперты из "АВТОСТАТ" отмечают, что среди японских электромобилей, зарегистрированных в России, особенно выделяется бренд Nissan. Среди китайских автомобилей - Zeekr, у немецких - Volkswagen и Audi, у американских - Tesla, а у российских - Evolute и "Москвич".

Какова ситуация с гибридными автомобилями? Ответ на этот вопрос и многое другое вы узнаете в следующих материалах.