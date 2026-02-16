В январе казахстанский авторынок увеличился на 25%

В январе 2026 года в Казахстане реализовано 14 102 новых автомобиля, из которых 13 298 — легковые, а 804 — коммерческие. Такие данные приводит «Казахстанский автомобильный союз» (КАО). Сравнительно с аналогичным периодом предыдущего года продажи увеличились на 25,2%.

Как отмечают в пресс-службе КАО, доля автомобилей казахстанского производства среди реализованных в январе составила 87,4%. Эксперты подчеркивают, что за последние годы отечественная автомобильная промышленность демонстрирует стабильный рост. В качестве основных факторов развития отрасли называют благоприятный инвестиционный климат, трансфер современных технологий из ведущих мировых стран, участие национальных инвесторов, а также подготовку квалифицированных инженеров.

Среди автопроизводителей на рынке Казахстана лидирует Kia: в январе реализовано 2 774 автомобиля этой марки, что в 2,8 раза больше прошлогоднего результата за тот же период. Вторую позицию занимает Hyundai с показателем 2 698 проданных машин, однако результат бренда снизился на 15,6%. Третье место занял Chevrolet — продажи выросли в 2,1 раза и достигли 2 512 единиц. Четвертым стал бренд Chery, увеличивший объем реализации на 42% — до 1 007 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров марка Changan, чьи продажи составили 717 машин, что на 92,7% больше, чем годом ранее.