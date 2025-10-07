Кауэлл: «Зимние тесты обещают быть невероятно интересными»

До старта зимних тестов Формулы 1 в 2026 году осталось чуть более ста дней. Именно тогда команды впервые смогут опробовать свои новые болиды. Руководитель команды Aston Martin, Энди Кауэлл, выразил ожидание и готовность к предстоящим испытаниям.

По словам Кауэлла, предстоящие три месяца станут сложным периодом для всех коллективов чемпионата. Он отметил, что болиды 2026 года будут насыщены передовыми технологиями — это касается не только силовых установок, но и шасси, подвески, а также используемых материалов. Всё это, по мнению руководителя Aston Martin, делает ситуацию особенно захватывающей.

Кауэлл подчеркнул, что дата начала тестов и первой гонки остаётся неизменной, несмотря на все сложности. Команды должны максимально эффективно использовать это время для внедрения инноваций, но при этом помнить: итоговые очки зависят только от результатов на финише. По его мнению, все коллективы вынуждены искать баланс между техническими новшествами и спортивной эффективностью.

Первые тестовые заезды состоятся в Барселоне и продлятся три дня. Кауэлл задаётся вопросом: удастся ли командам пройти по 800 километров в день, как это было на тестах в Бахрейне десять месяцев назад? Он считает, что в этот раз, вероятнее всего, такого результата не удастся достичь. По его словам, сначала нужно будет убедиться, что все компоненты болида собраны и работают как единое целое.

Вспоминая тесты в Хересе в 2014 году, когда машины впервые выехали на трассу в соответствии с новым техническим регламентом, Кауэлл отмечает: это всегда особенный момент для Формулы 1. Он подчёркивает высокий уровень инженерной мысли, работу поставщиков и стремление команд к максимальному результату.

Руководитель Aston Martin уверен, что грядущие тесты обещают быть куда более захватывающими, чем в предыдущие годы, и команда с нетерпением ждёт их начала.