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Карлосу Сайнсу поменяли компоненты двигателя

В последнюю субботу на трассе Монца произошли важные изменения в машине пилота Карлоса Сайнса.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.08.2024, 14:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнюю субботу на трассе Монца произошли важные изменения в машине пилота Карлоса Сайнса.

Испанский автогонщик команды Ferrari обновил свою силовую установку, включая новый двигатель, турбину, мотор-генератор MGU-H и MHU-K, а также установил новую выхлопную систему.

Кроме того, технические изменения затронули также Карлоса Сайнса, Эстебана Окона и Валттери Боттаса - у них заменили элементы коробки передач. Стоит отметить, что все эти изменения были согласованы с регламентом, поэтому никто из участников гонки не был наказан.

Источник

FIA (112)Карлос Сайнс-младший (81)Ferrari (197)Alpine F1 Team (85)Валттери Боттас (49)Эстебан Окон (41)Sauber (71)

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