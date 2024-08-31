Карлосу Сайнсу поменяли компоненты двигателя

В последнюю субботу на трассе Монца произошли важные изменения в машине пилота Карлоса Сайнса.

Испанский автогонщик команды Ferrari обновил свою силовую установку, включая новый двигатель, турбину, мотор-генератор MGU-H и MHU-K, а также установил новую выхлопную систему.

Кроме того, технические изменения затронули также Карлоса Сайнса, Эстебана Окона и Валттери Боттаса - у них заменили элементы коробки передач. Стоит отметить, что все эти изменения были согласованы с регламентом, поэтому никто из участников гонки не был наказан.