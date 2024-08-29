Карлос Сайнс не исключает возвращения в Ferrari

После завершения текущего сезона гонок команды Формулы 1, стало известно, что пилот Карлос Сайнс покинет итальянскую Ferrari, чтобы присоединиться к команде Williams в следующем сезоне. Однако, в ходе интервью для DAZN Spain, гонщик заявил, что обязательно вернется в будущем.

«Я уезжаю из Ferrari со множеством достижений и в отличных отношениях с коллегами по команде - Фредериком Вассёром и Шарлем Леклером. У нас была сильная команда, мы прекрасно сработались, добившись нескольких побед и выходов на подиум», - отметил Карлос Сайнс.

Гонщик также добавил: «В команду, подобную Ferrari, вы всегда можете вернуться, особенно учитывая, что у меня еще предстоит выступать в течение пяти-десяти лет вперед. Вполне вероятно, что я вернусь сюда снова».

«Я очень благодарен за четыре проведенных в Ferrari сезона и за три победы в красной форме. Сейчас мой приоритет - насладиться последними заездами за Скудерию и не беспокоиться о будущем. Ведь никогда не знаешь, что может произойти. Мне нравится гонять за Ferrari, и я буду вести борьбу на нескольких предстоящих гонках, стремясь достичь максимума», - поделился своими мыслями пилот.

«Можно сказать, что я попал в жертвы, когда семикратный чемпион мира принял решение завершить свою карьеру в Формуле 1 именно в Ferrari», - заключил Карлос Сайнс.