Карлос Сайнс: В Формуле-1 всё зависит от обстоятельств

Карлос Сайнс выразил надежду на то, что команда Williams сможет значительно улучшить свои результаты во время перерыва в апреле. Испанский пилот отметил, что коллектив из Гроува приложит максимум усилий, чтобы добиться прогресса перед предстоящим этапом в Майами.

«Я ожидаю, что за месяц паузы команда приложит все усилия, и в Майами мы сделаем хороший шаг вперёд. В то же время в Формуле 1 всё относительно. Можно сделать большой шаг вперёд, но если и соперники сделают такой же шаг, то вы останетесь на месте», — поделился своими ожиданиями Сайнс.

По словам гонщика, на данный момент Williams уступает представителям средней группы порядка трёх десятых секунды. По этой причине, команда нацелена на то, чтобы их прогресс был ощутимее, чем у непосредственных конкурентов.

Карлос Сайнс также подчеркнул, что в Williams хорошо понимают основные направления для улучшения — необходимо поработать над снижением веса болида и увеличением прижимной силы. Окончательные результаты обновлений станут известны ближе к этапу в Майами.