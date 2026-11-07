Карлос Сайнс: погодные условия могут повысить наши шансы

В пятницу за рулём машин Williams побывали трое гонщиков. В первой сессии Карлос Сайнс уступил место в кокпите Люку Браунингу.

Карлос Сайнс (17-й): «Пропуск первой тренировки – не лучший сценарий начала уик-энда, но Люк хорошо справился. Во второй сессии условия изменились, похолодало, потребовалось время, чтобы адаптироваться. К концу сессии мне удалось войти в ритм, я проехал неплохой круг на шинах Soft и успешно проехал длинную серию.

Мы экспериментируем с настройками, проверяем корреляцию данных, что поможет в работе с машиной следующего года. В квалификации погода может увеличить наши шансы».

Алекс Элбон (19-й): «Мы пытаемся найти золотую середину в настройках – иногда машина ведёт себя хорошо, а иногда кажется, что нужно всё начинать с начала. Пока нам не удалось найти оптимальный баланс, управлять на трассе было непросто.

Остаток уик-энда мы используем, чтобы опробовать несколько идей и понять, как добиться большего».

Люк Браунинг (17-й в первой тренировке): «На этот раз я работал по сокращённой программе, но с нетерпением жду подведения итогов и передачи собранной информации нашим инженерам в Гроуве.

Это была моя четвёртая и последняя первая тренировка в этом году, я рад увеличить свой опыт работы с машиной Формулы 1 и впервые проехать по этой сложной трассе».