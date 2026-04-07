Карлос Сайнс о прежних недостатках новой машины Williams

С переходом на новый технический регламент команда Williams вновь сталкивается с уже знакомыми трудностями, от которых пыталась избавиться последние несколько лет.

Пилот Карлос Сайнс отмечает, что проблема недостаточного сцепления переднего внутреннего колеса в поворотах для Williams не нова. С его слов, данная особенность проявлялась с самого начала его сотрудничества с командой.

«Пять лет назад слабым местом машины были 9 и 10-й повороты трассы в Бахрейне — это знаменитый двойной левый вираж, который мы часто обсуждали в команде», — рассказал Сайнс. Он добавил, что с уменьшением прижимной силы у автомобилей в нынешнем сезоне сложность лишь усугубилась, и временами создаётся впечатление, что болид едет на трёх колёсах.

По словам гонщика, внешне может показаться, что шина переднего внутреннего колеса полностью касается трассы, однако площадь её контакта заметно меньше по сравнению с остальными тремя шинами. В Williams уделяют этой технической детали отдельное внимание, особенно в ходе тренировочных заездов, стараясь найти пути для улучшения ситуации.

Сайнс отметил, что столкнулся с данной спецификой уже в предыдущем сезоне. Для него было важно адаптироваться к этим особенностям, научиться управлять машиной и подобрать оптимальные настройки. В 2025 году команде удалось добиться прогресса и доработать болид, однако в условиях нового регламента и сниженной прижимной силы старая проблема вернулась. Сейчас Williams активно работает над поиском причин и анализирует, какие конструктивные элементы способствуют возникновению такого эффекта.