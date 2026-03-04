Карлос Сайнс: «Я не жалею, что покинул McLaren»

Карлос Сайнс в 2020 году согласился на предложение Ferrari, завершив тем самым своё сотрудничество с McLaren. За время, проведённое в Скудерии, испанец смог одержать четыре победы и двадцать пять раз поднимался на подиум. Однако бывший партнёр Сайнса, Ландо Норрис, за этот период стал победителем чемпионата.

В преддверии старта сезона 2026 года Карлосу задали вопрос о том, не сожалеет ли он сейчас о переходе в Ferrari.

«Когда Ferrari предлагает тебе контракт, то очень сложно ответить на это "Нет", – отметил Сайнс в подкасте Beyond the Grid. – Я всегда мечтал выступать за эту команду».

Он также отметил, что, принимая решение об уходе из McLaren, говорил своему окружению о сильных качествах бывшей команды и был уверен в её будущем. Сайнс подчеркнул, что высоко ценит специалистов McLaren: Андреа Стеллу и технического директора Питера Продрому. По его словам, если бы у него была возможность пригласить нескольких сотрудников McLaren в Ferrari, он бы обязательно это сделал.

Первые успехи в Ferrari не заставили себя ждать: в 2021 году Сайнс впервые оказался на подиуме, а уже в следующем году праздновал первую победу. В 2023 году он продолжал добиваться высоких результатов, в то время как McLaren в Бахрейне завершили квалификацию и гонку последними. Тогда он был уверен, что его победная серия с Ferrari продолжится.

Сайнс убеждён, что его выбор оказался своевременным и правильным. При этом, по поводу прогресса бывшей команды Карлос отметил, что испытывает исключительно радость за коллектив McLaren.