Карлос Сайнс заявил, что переговоры требуют дополнительного времени.

На прошлой неделе появилась информация, что в команде Audi предложили пилоту по Формуле-1 - Карлосу Сайнсу - срок до Гран При Монако для принятия решения о будущем контракте. На Гран При Имола в Ferrari испанский гонщик решил прокомментировать слухи.

«Надеюсь, в этот уик-энд мы сможем сделать шаг вперёд благодаря новым улучшениям. Я считаю, что наши шансы бороться с командой Red Bull во многом зависят от характеристик трассы», - заявил Карлос Сайнс.

«В Майами мы были в хорошей форме, но McLaren и Red Bull все равно опережали нас. Однако, в отличие от Гран При Китая, автомобиль вел себя нормально, в то время как в Шанхае мы испытывали сложности. Это свидетельствует о том, что наше положение зависит от конкретной трассы, и я надеюсь на благоприятные условия на Гран При Имола. Было бы замечательно порадовать болельщиков отличным выступлением», - добавил гонщик.

«Что касается прочего, мы продолжим трудиться над устранением проблем, с которыми столкнулись в Китае. У нашего болида возникают сложности при поворотах, как в Шанхае, и нам предстоит решить эту проблему», - отметил пилот.

На вопрос о скором подписании контракта на сезон 2025 года, Сайнс ответил: «Не переживайте — как только у меня будут новости, вы первыми об этом узнаете. Думаю, это займет некоторое время. Ситуация развивается не так быстро, как хотелось бы».