Карлос Сайнс: Меня не пугает потеря!

Карлос Сайнс смог завоевать поул в Мехико только с девятой попытки. Он успешно показался на этой трассе с 11-й позиции, после чего каждый год улучшал свою позицию, пока наконец не вышел на первое место. Испанец остался доволен достигнутым результатом, подчеркнув, что очень рад данному успеху.

Перед гонкой журналисты обратились к Карлосу с вопросом о его удовлетворенности результатами. Гонщик подчеркнул, что рад завоевать поул в Мехико, подтвердив отличную форму, которую он продемонстрировал в предыдущих гонках. Он также выразил уверенность в своих возможностях и надеждах на успешное выступление в предстоящем Гран При.

Один из журналистов обратил внимание на необычную траекторию, которую выбрал Сайнс в конце быстрого круга, прижимаясь к пит-уоллу. Гонщик объяснил, что это стало для него новым вызовом, но он решил рискнуть и в результате смог улучшить свое время.

На вопрос о подготовке шин в Ferrari Карлос ответил, что в этом году команда работает более эффективно с резиной, что позволяет им достигать лучших результатов. Он также отметил, что вносил коррективы в процесс подготовки шин, что дало положительные результаты.

Уверенность гонщика в себе и его команде перед стартом Гран При была очевидной. Сайнс подчеркнул, что старт и первый поворот будут самыми сложными моментами гонки, но он намерен бороться за лидерство и сохранить свою позицию впереди соперников.

О деталях встречи гонщиков с FIA Карлос рассказал, что это была позитивная встреча, где удалось обсудить возможные улучшения и изменения в правилах. Он также выразил надежду, что принимаемые решения сделают гонки еще интереснее и захватывающими.

Несмотря на хороший прогресс Ferrari, Карлос Сайнс выразил сожаление о предстоящем уходе из команды. Он подчеркнул, что будет скучать по совместным выступлениям, но сосредоточен на текущих гонках и планирует продолжать бороться за победы и подиумы. Гонщик надеется на успех в оставшихся заездах и благоприятное завершение карьеры в команде.