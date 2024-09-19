Карлос Сайнс: У меня и Серхио нет обид друг на друга.

Гран При в Баку завершился неудачей для Карлоса Сайнса и Серхио Переса, столкновение произошло на выезде из второго поворота. Перед стартом Гонки в Сингапуре гонщик из команды Ferrari рассказал о своих чувствах после инцидента с коллегой. Оказывается, сразу после происшествия Сайнс и Перес провели весьма неловкие 20 минут в медпункте трассы, обсуждая случившееся и упущенный шанс на выход на подиум.

«Мы неловко сидели рядом друг с другом в медпункте, – поведал Карлос Сайнс. – На нас надели пульсометры, чтобы контролировать наши жизненные функции. Мы оба переглянулись и спросили себя: "Как это вообще случилось?". И оба не смогли ответить на этот вопрос. Я сказал: "Я не имею претензий к тебе, Серхио, я не собирался перекрывать тебе дорогу. Я ничего такого не делал"».

Сайнс отметил, что они с Пересом долго обсуждали произошедшее, пытаясь проанализировать происходящее. В итоге оба пришли к выводу, что спорт часто бывает несправедливым. Оба гонщика сидели там и думали о том, как им обоим не повезло с попаданием на подиум. «У Шарля уже были иные планы, его автомобиль с сетью Hard-шин уже не мог держаться на трассе. Возможно, мы смогли бы его обогнать. Мы с Серхио размышляли и жалели, что упустили этот шанс».

«В итоге, мы даже пошутили на эту тему, поэтому у нас с Пересом нет обид друг на друга», - подвел итог Карлос.