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Карлос Сайнс признал свою вину перед командой

Испанский гонщик Карлос Сайнс оказался в центре внимания в последний день гонок. Воскресенье для него стало довольно непростым: две аварии за один день. Первая произошла во время квалификации, вторая - во время гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.11.2024, 23:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Испанский гонщик Карлос Сайнс оказался в центре внимания в последний день гонок. Воскресенье для него стало довольно непростым: две аварии за один день. Первая произошла во время квалификации, вторая - во время гонки.

Сайнс поделился своими ощущениями: «Произошло два очень странных и неприятных инцидента, причины которых мне не известны. Никаких предварительных сигналов от машины не было, никаких необычных ощущений, поэтому я не мог ничего сделать, чтобы их избежать».

Гонщик также отметил, что на данной трассе обгонять достаточно сложно, особенно при старте с пит-лейн. «В таких условиях всегда сложно заработать очки, особенно когда у вас нет преимущества в скорости для обгона. Я извиняюсь перед командой за два инцидента. Надеюсь, на следующем этапе я выступлю сильнее», - добавил Сайнс.

Источник

Ferrari (261)

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