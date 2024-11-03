Карлос Сайнс признал свою вину перед командой

Испанский гонщик Карлос Сайнс оказался в центре внимания в последний день гонок. Воскресенье для него стало довольно непростым: две аварии за один день. Первая произошла во время квалификации, вторая - во время гонки.

Сайнс поделился своими ощущениями: «Произошло два очень странных и неприятных инцидента, причины которых мне не известны. Никаких предварительных сигналов от машины не было, никаких необычных ощущений, поэтому я не мог ничего сделать, чтобы их избежать».

Гонщик также отметил, что на данной трассе обгонять достаточно сложно, особенно при старте с пит-лейн. «В таких условиях всегда сложно заработать очки, особенно когда у вас нет преимущества в скорости для обгона. Я извиняюсь перед командой за два инцидента. Надеюсь, на следующем этапе я выступлю сильнее», - добавил Сайнс.