Карлос Сайнс: «Я доволен своими стартами в начале сезона»

Гонщик Williams Алекс Элбон ранее отмечал ряд существенных недостатков болида FW48, включая избыточный вес шасси, а также проблемы с надёжностью и эффективностью. К его мнению присоединился и испанский пилот Карлос Сайнс, который, несмотря на критику, выделил один положительный момент в конструкции машины для сезона 2026 года — уверенные старты.

Карлос Сайнс подчеркнул, что команда заметно уступает своим конкурентам по скорости. По его словам, текущий уровень результатов не соответствует ожиданиям коллектива и болельщиков.

Пилот отметил, что одной из основных проблем команды остаётся чрезмерный вес болида. По словам Сайнса, инженеры осознают необходимость снижения массы машины. Второй значимый аспект, на который обратил внимание гонщик, связан с недостаточной прижимной силой. Карлос уверен, что этот компонент требует значительных доработок.

Кроме того, Сайнс обратил внимание на недостаточную надёжность FW48. Он напомнил, что в Китае Алекс Элбон не смог стартовать в гонке и потерял много времени на тренировках из-за различных технических неисправностей. По мнению гонщика, для прогресса команде необходимо сосредоточиться на устранении проблем во всех областях и приложить максимум усилий для улучшения ситуации.

В то же время Сайнс отметил и положительный момент: на старте сезона команда не столкнулась с трудностями при стартах. Испанец рассказал, что ему удалось отлично начать гонку в Мельбурне, продемонстрировать хороший старт в спринте и уверенно провести стартовое ускорение в воскресной гонке в Китае. По словам Сайнса, этот аспект особенно важен, ведь многое зависит от самого пилота, и успешный старт позволяет отыграть позиции.