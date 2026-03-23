Карлос Сайнс: «Я доволен своими стартами в начале сезона»

Карлос Сайнс оценил слабые и сильные стороны Williams FW48 и отметил уверенные старты машины 2026 года на фоне проблем с весом и надёжностью.
Иннокентий Петров
23.03.2026, 15:01·2 мин
single
Гонщик Williams Алекс Элбон ранее отмечал ряд существенных недостатков болида FW48, включая избыточный вес шасси, а также проблемы с надёжностью и эффективностью. К его мнению присоединился и испанский пилот Карлос Сайнс, который, несмотря на критику, выделил один положительный момент в конструкции машины для сезона 2026 года — уверенные старты.

Карлос Сайнс подчеркнул, что команда заметно уступает своим конкурентам по скорости. По его словам, текущий уровень результатов не соответствует ожиданиям коллектива и болельщиков.

Пилот отметил, что одной из основных проблем команды остаётся чрезмерный вес болида. По словам Сайнса, инженеры осознают необходимость снижения массы машины. Второй значимый аспект, на который обратил внимание гонщик, связан с недостаточной прижимной силой. Карлос уверен, что этот компонент требует значительных доработок.

Кроме того, Сайнс обратил внимание на недостаточную надёжность FW48. Он напомнил, что в Китае Алекс Элбон не смог стартовать в гонке и потерял много времени на тренировках из-за различных технических неисправностей. По мнению гонщика, для прогресса команде необходимо сосредоточиться на устранении проблем во всех областях и приложить максимум усилий для улучшения ситуации.

В то же время Сайнс отметил и положительный момент: на старте сезона команда не столкнулась с трудностями при стартах. Испанец рассказал, что ему удалось отлично начать гонку в Мельбурне, продемонстрировать хороший старт в спринте и уверенно провести стартовое ускорение в воскресной гонке в Китае. По словам Сайнса, этот аспект особенно важен, ведь многое зависит от самого пилота, и успешный старт позволяет отыграть позиции.

Карлос Сайнс-младший (274)Williams (439)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
