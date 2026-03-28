Карлос Сайнс: «Стартовая 16-я позиция — это не наш уровень»

На японской трассе в Сузуке завершилась квалификация, где из представителей команды Williams лишь Карлос Сайнс смог пройти во второй сегмент, показав по итогам 16-й результат. Его напарник Алекс Элбон уступил совсем немного, однако не сумел пробиться дальше. Во время сессии Элбон предположил, что причина отставания может крыться в его стиле управления болидом.

Джеймс Ваулз, руководящий Williams, подвёл итоги дня: «Это был предел возможностей нашего болида на сегодняшний день. Карлос отлично справился и вышел во второй сегмент квалификации. Мы продолжаем шаг за шагом двигаться вперёд, и сейчас для нас это особенно важно. Работа над прогрессом не останавливается, и мы не намерены останавливаться на достигнутом.

Перед нами стоит непростая задача, но я уверен, что программа, которую команда реализует во время предстоящего 5-недельного перерыва, поможет нам добиться значимого прогресса. Оставшаяся часть сезона будет посвящена тому, чтобы улучшить наши позиции и приблизиться к соперникам. Мы понимаем, что FW48 пока не отвечает нашим ожиданиям, но в завтрашней гонке приложим максимум усилий, чтобы, если появится возможность, побороться за очки».

Карлос Сайнс, занявший 16-е место, отметил: «Участие во втором сегменте квалификации стало для нас лучшим возможным вариантом, и реализовать его удалось. Я удовлетворён результатом — команда выложилась по максимуму, а мне удалось провести уверенные круги.

В сравнении с этапом в Китае мы продвинулись вперёд, но предстоит ещё много работы для увеличения эффективности машины. Старт с 16-й позиции — явно не тот уровень, к которому мы стремимся.

Мне доставляет удовольствие пилотировать на трассе в Сузуке, и завтра я сделаю всё, чтобы добиться максимально возможного результата. Посмотрим, где окажемся на финише».

Алекс Элбон, завершивший квалификацию 17-м, прокомментировал: «Результаты разочаровывают, ведь ощущение от машины положительное, мне комфортно за рулём, и темп был хороший. После гонок в Мельбурне и Китае нам удалось устранить ряд недостатков, однако появились другие проблемы, которые немного осложнили ситуацию.

Нет нерешаемых сложностей, однако команде необходимо разобраться в причинах. Я доволен своим пилотированием, хорошо справляюсь с прохождением поворотов, так что вечером предстоит изучить собранные данные и определить, где можно прибавить».