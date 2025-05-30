Компания Алонсо возьмется за карьеру Себастьяна Монтойи

20-летний Себастьян Монтойя, сын легендарного гонщика Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойи, стал 13-м клиентом компании A14 Management, которой управляет известный Фернандо Алонсо.

В последнее воскресенье в Монако молодой гонщик впервые попал в топ-3, а сегодня продемонстрировал второй результат в квалификации в Барселоне. Эти достижения явно свидетельствуют о заметном прогрессе Себастьяна Монтойи. Неудивительно, что A14 Management приняли решение поддержать его дальнейшую карьеру.

«A14 Management радостно объявляет, что Себастьян Монтойя теперь в числе наших клиентов» - гласило сообщение, опубликованное на страницах агентства в социальных сетях. Среди других клиентов компании Алонсо можно выделить гонщиков, участвующих в различных сериях, среди которых наиболее известные Габриэль Бортолето, Пепе Марти, Макс Гюнтер и Даниэль Хункаделла.