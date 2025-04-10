КАМАЗ планирует запустить серийное производство беспилотных грузовиков к 2028 году

Сегодня стартовало новое направление в автомобильной промышленности - беспилотные тягачи от КАМАЗ, которые начали движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Этот шаг был осуществлен в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Всего на автодороге были представлены три грузовика: два автомобиля «Маяк-1» и машина второго поколения «Маяк-2», которые базируются на магистральном тягаче КАМАЗ-54901, как сообщили на официальном сайте компании.

Глава КАМАЗа Сергей Когогин отметил, что автомобили, продемонстрированные на ЦКАД, считаются предсерийными образцами. Они являются предвестниками тех моделей, которые планируется выпустить в серийное производство к 2028 году. В настоящее время на предприятии проводятся испытания автомобилей второго поколения «Маяк-2».

Помимо этого, Сергей Когогин поделился информацией, что уже в текущем году на заводе планируется начать производство образцов беспилотных грузовиков «Маяк-2.5», которые являются улучшенной версией автомобилей «Маяк-2». Через год и полтора-два по планам КАМАЗа появится модель «Маяк-3», которая будет максимально приближена к серийному варианту, подчеркнул генеральный директор предприятия.

Инженеры внесли изменения в модель «Маяк-2», учитывая опыт эксплуатации автомобиля «Маяк-1» в реальных условиях. Были пересмотрены места установки сенсоров, улучшена навигационная система, внедрены более точные дальнобойные лидары и радары, а также обеспечена более стабильная связь.