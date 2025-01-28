КамАЗ запустил производство нового грузовика, состоящего исключительно из отечественных компонентов

Специалисты компании «КамАЗ» выпустили антисанкционную модификацию грузовика «КамАЗ-65955». Теперь этот тягач оснащен мотором, мощность которого достигает 560 лошадиных сил, а также новой трансмиссией, раздаточной коробкой и пневматической аппаратурой. Водителю доступны два варианта рулевого управления: электрогидроусилитель или двухконтурный гидроусилитель.

В новой модели «КамАЗ-65955» задняя подвеска была усилина, что положительно сказалось на надежности и грузоподъемности грузовика. Также на передней подвеске появилась пятилистовая рессора, обеспечивающая более плавное движение и лучшую устойчивость на дороге.

Эксперт в области анализа эффективности сборки моделей «КамАЗ» Артем Осипов отмечает, что с точки зрения конструкции антикризисный грузовик «КамАЗ-65955» не имеет существенных отличий от полноприводного самосвала «КамАЗ-65952».