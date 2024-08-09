Продаются первые КАМАЗы нового поколения - K5.

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Новый седельный тягач КАМАЗ-54902 с колесной формулой 4х2 теперь доступен для приобретения в России.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.08.2024, 15:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новый седельный тягач КАМАЗ-54902 с колесной формулой 4х2 теперь доступен для приобретения в России. Об этом сообщила пресс-служба КАМАЗа, отметив, что модель нового поколения К5 стала альтернативой популярному тягачу KAMAЗ-54901 по более привлекательной цене.

Согласно информации, КАМАЗ-54902 оснащен современной кабиной шириной 2300 мм с низкой крышей и одним спальным местом. Высота седельно-сцепного устройства составляет 1150 мм, нагрузка на ССУ – 11250 кг, а полная масса буксируемого полуприцепа – 36250 кг.

Учитывая сложные санкционные условия, автомобиль КАМАЗ-54902 использует соответствующие комплектующие. Тягач оснащен проверенным временем двигателем KAMAЗ-689 мощностью 390 л.с. и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач с ретардером. Также установлен экономичный гипоидный ведущий мост.

Особенностью модели КАМАЗ-54902 является ее предназначение для региональных перевозок на небольшие расстояния до 1000 км. В то время как КАМАЗ-54901 предназначен для дальних поездок. По словам представителей компании, у обеих моделей схожий функционал, основные различия заключаются в кабине и двигателе, причем 902-я модель оказывается дешевле примерно на 10%.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в июне на заводе было собрано 11 новых тягачей КАМАЗ-54902. Начиная с августа, производство автомобиля осуществляется серийно, и первые грузовики уже отправлены заказчикам. Планируется, что до конца года будет собрано 1900 единиц данной модели.

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