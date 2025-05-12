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КАМАЗ разрабатывает к сертификации новый тягач с улучшенной проходимостью

Новый тягач КАМАЗ-65956: грузоподъемность 108 тонн. Старт серийного производства - 2026 год, тягач показали в Казани на выставке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.05.2025, 14:42·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В Казани на выставке, посвященной 80-летию Победы, был представлен новый тягач КАМАЗ-65956 с увеличенной проходимостью, способный перевозить до 108 тонн. По информации портала Motor.ru, этот тягач имеет колесную формулу 6х4, оснащен двигателем P6 мощностью 560 лошадиных сил и 16-ступенчатой механической коробкой передач.

Сообщается, что общая масса состава с участием данного тягача достигает 120 тонн. Планируется, что сертификация новой модели состоится осенью 2025 года, а начало массового производства запланировано на 2026 год. В настоящее время грузовик проходит финальные испытания.

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