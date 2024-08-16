Retro Porsche 959 в исполнении Kalmar 9x9 с удвоенной мощностью

На мероприятии The Quail во время Monterey Car Week состоялся мировой дебют Kalmar 9x9.

Кузов из углепластика напоминает Porsche 959, но сзади установлен двигатель мощностью 930 лошадиных сил.

Kalmar предложит автомобиль в трех комплектациях, а поставки клиентам начнутся в июле следующего года.

Kalmar Automotive ни слова не говорит о Porsche в своем объявлении о зеленом автомобиле, который вы видите здесь. Однако не составляет труда увидеть сходство. Вертикальная посадка. Наклонная крыша. Большое плоское заднее крыло. И, конечно, название: 9x9. Kalmar утверждает, что это "первый в мире ретро-гиперкар", и он явно черпает вдохновение из Porsche 959.

Будет ли он достоин своего прародителя, покажет время. У Kalmar Automotive есть некоторый автоспортивный опыт. В течение последних нескольких лет компания намекала на 9x9 на своих гоночных Porsche на Ле-Мане, а также представила линейку 7-97 на основе классической 911. Весь этот опыт воплотился в 9x9, разработанный на протяжении нескольких лет и представленный миру на мероприятии The Quail во время Monterey Car Week.

Если вы хотите создать ретро-гиперкар со штрихами 959, установка 930-сильного турбированного 6-цилиндрового двигателя в задней части - это уже неплохое начало. 3,8-литровый агрегат передает мощность на все четыре колеса через двухсцепную коробку передач (не сообщается, откуда поставляется коробка передач).

Если это кажется слишком сложным, Kalmar выпустит версию Sport с 650 л.с. и семиступенчатой механикой. Или вы можете выбрать 9x9 Leichtbau - легковесную версию с шестиступенчатой коробкой передач и атмосферным 4,0-литровым двигателем, который приводит в движение только задние колеса. На этом уровне мощность не указана, но Kalmar утверждает, что Leichtbau весит 2755 фунтов.

Независимо от мощности, все 9x9 имеют полностью карбоновый кузов на специальной подвеске с адаптивными демпферами и задними колесами, управляемыми посредством рулевого управления. Тормозные суппорты из титана с керамическими дисками, все это установлено на магниевых колесах. Было уделено значительное внимание аэродинамике, достигнут баланс между ретро-стилем и достаточным аппуием для сцепления с треком.

Фото: Motor1.com

Внутри вы найдете места для двух человек и ничего лишнего. Основная цель 9x9 - создать эпический опыт вождения, поэтому здесь нет мультимедийной системы или даже радио. Есть ЖК-экраны для дисплея водителя, а также скрытая ролл-кейдж встроенная в кабину. Присутствуют системы стабилизации и контроля тяги. Это не совсем аналоговый опыт.

Kalmar Automotive не упоминает цены или производство, но компания надеется начать поставки клиентам в июле 2025 года.

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