Каллум Айлотт будет гонять за Arrow McLaren на гонке Indy 500

Сегодня на легендарном автодроме в Индианаполисе начинаются тренировки, предшествующие гонке Indy 500, которую по традиции называют «старой кирпичницей».

В течение четырёх дней команды IndyCar будут проводить тренировки, включая день под названием «Быстрая пятница», когда начнутся поиски квалификационных настроек и переключение на максимальную мощность.

Первый день квалификации запланирован на субботу, продолжится она в воскресенье, а сама гонка состоится 26 мая.

В гонке примут участие 33 машины, включая команду Arrow McLaren, которая представит четырёх участников, включая 25-летнего британца Каллума Айлотта. Он будет пилотировать Dallara-Chevrolet №6.

Несколько дней назад он с Уиллом Стивенсом выиграл гонку «6 часов Спа», участвуя в гиперкаре Porsche 963 команды Jota.

Айлотт уже имеет опыт гонок на овальных трассах. В прошлом году он финишировал 12-м на Indy 500, выступая в команде Juncos Hollinger Racing.

Руководитель Arrow McLaren, Гэвин Уорд, отметил, что опыт Айлотта будет очень ценным для команды. Успехи британца в предыдущих гонках вызывают уверенность в его выступлении на Indy 500.

Сам Каллум Айлотт выразил благодарность за возможность выступить на легендарной гонке и поделился надеждой на хороший результат.

Помимо выступлений за Arrow McLaren, Айлотт продолжит гонки на выносливость. После победы в гонке в Спа он занимает второе место в личном зачёте WEC в 2024 году.