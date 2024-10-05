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Какую из экспериментальных технологий Формулы-1 получил классический Lotus Esprit Turbo?

Необычный предсерийный Lotus Esprit 'Essex' Turbo 1980 года с экспериментальной гоночной технологией вышел из обычных рамок.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.10.2024, 11:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Этот автомобиль начал свою историю как прототип, переданный DeLorean, а затем вернулся в Lotus, где был оснащен активной подвеской, созданной для мирового Формула-1.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль, окрашенный в символические цвета John Player, совпадающие со спонсором команды Lotus F1 того времени, был задействован в различных рекламных мероприятиях, включая участие в Top Gear с участием гонщика Формулы-1 Найджела Мэнселла в кресле ведущего.

Однако после завершения рекламного тура автомобиль был спрятан Lotus в ангаре под покровом пыли до приобретения компанией Proton в 1996 году.

Proton изначально намеревался избавиться от прототипа, но Брайан Ангус, менеджер по платформе Esprit, скрыл автомобиль, периодически перемещая его по территории. Вплоть до 2005 года машина не видела дневного света, пока Ангус не убедил старшего менеджера в важности сохранения автомобиля, после чего тот был отправлен в музей Lotus для общего обозрения.

Финансовые трудности, с которыми столкнулась Lotus, вынудили компанию продать экспериментальный Esprit "Essex" Turbo в 2016 году бывшему инженеру-разработчику Lotus и его сыну. Пара потратила более 60 000 фунтов стерлингов (по текущему обменному курсу 78 751 долларов) на реставрацию автомобиля, включая полный ремонт двигателя и коробки передач, замену проводки, а также обновление тормозной системы.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы рассказывали о появлении в продаже в России уникального суперседана от Lotus. В продаже доступен Lotus Emeya в версии R + Black Gold 2024 года выпуска.

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