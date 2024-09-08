Самый красивый седан на рынке сегодня: какой же он?

Автомобильный дизайн – это искусство, требующее тонкого вкуса и профессионализма. Некоторые машины забываются сразу же после запуска, в то время как другие стремятся оставить свой след на долгие годы. Какой из новых седанов на сегодняшний день выглядит лучше всех?

Наш первый кандидат – обаятельная Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Фото: Carsweek.ru

С момента ее появления в 2015 году дизайнеры и автомобильные энтузиасты сходятся во мнении, что это прекрасный автомобиль. Пропорции Giulia Quadrifoglio поражают, а дизайн – безупречен.

Еще один претендент на звание лучшего – Cadillac CT5-V. Этот седан выглядит более агрессивно и угловато. Каждая деталь его внешности передает мощь и динамику. CT4-V, его младший брат, сохраняет эти черты, но в более изящном исполнении.

Нельзя не отметить Audi A7 за ее пропорции и форму. Первые версии RS7 могут считаться воплощением совершенства, но и последние модели сочетают в себе элегантные линии и дерзкий дизайн. Если вы предпочитаете что-то более величественное, то этот вариант идеален.

Среди седанов, которые привлекают взгляды, можно выделить Bentley Flying Spur, Cadillac Celestiq и Rolls Royce Phantom. Все три обладают внушительным присутствием и не жертвуют дизайном ради аэродинамики, что характерно для некоторых спортивных седанов.

На поле битвы также сражаются Lexus IS, Volvo S60, Porsche Taycan и Genesis G70 – каждый со своими достоинствами и изяществом. Какой же седан, по вашему мнению, заслуживает первого места на сегодняшнем рынке?

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, что на российском рынке представлен новый седан Chevrolet, доступный по более низкой цене, чем "Веста" и "Москвич". Этот автомобиль поставляется в Россию по схеме параллельного импорта, что позволяет включить все необходимые налоги в стоимость.