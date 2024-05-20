Летом в двигатель нужно заливать определенное масло – это точно определено производителями.

Важная информация о моторных маслах:

На запрос журнала «За рулем», ведущие компании, такие как Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, Subaru, Renault, Volvo, Mitsubishi и Kia, подтвердили, что их моторные масла подходят для использования в любое время года. Они обратили внимание на важность соблюдения регламента замены масла.

Представители АвтоВАЗа подчеркнули, что кроме соблюдения интервалов замены масла, важно выбирать подходящее моторное масло. Например, модель Lada Vesta может работать на масле 20W-50 в условиях летнего зноя (выше 45 градусов по Цельсию), согласно таблице применения масел.

Какой вывод следует из опыта использования моторных масел? По общему мнению, плотная масляная пленка должна защищать двигатель от износа. Однако производители выбирают сбалансированные вязкости масел, учитывая, что очень толстая пленка может препятствовать отводу тепла от поршня, что может привести к потере мощности двигателя.

Почему важно выбирать правильное моторное масло? Потому что использование слишком вязких масел может увеличить потери в узких масляных каналах. Таким образом, рекомендуется использовать более вязкие масла только для старых двигателей с большими зазорами. В противном случае, это может привести к нежелательным последствиям для работы двигателя.

Необходимо ли использовать густые масла? Эксперты рекомендуют воздержаться от этого. Масла вроде 0W-20 разработаны с учетом экономии топлива и защиты окружающей среды. Использование слишком вязких масел может быть вредным, так как они могут увеличить потери в узких каналах. Изучив опыт, можно заключить, что для современных двигателей лучше придерживаться рекомендаций производителя по выбору моторного масла.

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